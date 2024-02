Trump schiet AB InBev te hulp Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Voormalig president Donald Trump schoot AB InBev woensdag te hulp. Op Truth Social, het socialmediaplatform dat Trump oprichtte, zei hij dat de brouwer een tweede kans verdient. Sinds Bud Light een commercial produceerde met transgenderactivist Dylan Mulvaney stond de verkoop van het bier van Anheuser-Busch onder druk. Trump noemde dit "een fout van ongekende omvang" van de brouwer, waar het ook een hoge prijs voor betaalde. "Maar Anheuser-Busch is geen Woke bedrijf", schreef Trump. Hij noemde het bedrijf een echt Amerikaans merk, dat werk biedt aan 65.000 Amerikanen en een grote afnemer is van Amerikaanse boeren. "Misschien verdient het een tweede kans?", aldus Trump. "Misschien moeten we achter de bedrijven aangaan die proberen Amerika te vernietigen", ging Trump verder. Het aandeel AB InBev steeg woensdagmiddag met 3,6 procent. Bron: ABM Financial News

