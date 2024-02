Bank of America tipt o.a. AB InBev en Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amerikaanse aandelen zullen beter presteren dan Europese, maar ook in Europa zijn er een paar mooie aandelen te vinden. Dat bleek donderdag uit een rapport van Bank of America. Amerikaanse aandelen zullen volgens de analisten een winstgroei van ongeveer 5 procent boeken. Daarbij gelden techaandelen als meest aantrekkelijk. "Voor Europese aandelen is het analistenteam voorzichtiger", aldus Bank of America. Vooral de eerste jaarhelft belooft lastig te worden, maar in de tweede helft klaart de lucht op, denken de analisten. Specifieke aandelen bieden volgens de bank echter nog altijd een flink opwaarts potentieel. In de consumententak gaat de voorkeur van Bank of America uit naar LVMH en in de drankensector naar het Belgische AB InBev en het Nederlandse Heineken. De brouwers hebben volgens de bank een goed winstmomentum en een aantrekkelijke waardering. In de olie- en gasindustrie kijkt de bank naar Shell en TotalEnergies. Shell heeft de beste kasstroom en TotalEnergies een sterke balans. Onder de Europese techbedrijven kiest Bank of America voor ASML, met zicht op een samengestelde jaarlijkse groei van de EBITDA met 20 procent in de komende vier jaar. In de lijst van kansrijke midkappers staat ook een Nederlandse naam, namelijk IMCD. Bron: ABM Financial News

