Beursblik: kansen bierbrouwers liggen bij speciaalbier

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Europese brouwers kunnen vooral hun slag slaan met speciaalbier. Dit stelden analisten van zakenbank Jefferies in een rapport. De markt voor speciaalbier groeit beduidend sneller dan de markt voor gewoon bier, terwijl deze markt ook nog eens circa 30 procent winstgevender is, aldus Jefferies. AB InBev is er volgens de analisten het beste in geslaagd om een portefeuille met speciaalbier op te bouwen in Europa, terwijl Carlsberg een inhaalslag maakt. Heineken is echter het meest gebrand om de portefeuille te transformeren naar premiummerken, zag Jefferies. Hoewel de bierprijzen in Europa de afgelopen twee jaar flink zijn gestegen, is er nog geen sprake van dat consumenten op zoek gaan naar goedkopere alternatieven voor speciaalbier, aldus de analisten. Na een moeilijk 2023 denkt Jefferies dat brouwers dit jaar vooral kiezen voor winstgevendheid in plaats van hogere volumes. Jefferies heeft een koopadvies op AB InBev en Heineken. Bron: ABM Financial News

