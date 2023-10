ING: weinig verrassingen bij AB InBev Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) AB InBev heeft in het derde kwartaal beter gepresteerd dan concurrent Heineken. Dit stelden analisten van ING dinsdag. De volumes van AB InBev daalden autonoom met 3,4 procent en de omzet steeg met 5,0 procent. Bij Heineken was dit volgens ING een daling van 4,2 procent en een stijging van 4,5 procent. Verder steeg de genormaliseerde EBITDA van AB InBev afgelopen kwartaal met 4,1 procent naar 5,4 miljard dollar. Dat is zoals ING ook had verwacht, maar 2 procent beter dan de analistenconsensus. AB InBev ondervond nog altijd last van de controverse rondom Dylan Mulvaney in de VS. De volumes daalden daar met 17 procent op jaarbasis. Samenvattend waren de cijfers van AB InBev min of meer conform verwachting en herhaalde de brouwer ook de outlook. "We verwachten niet veel koersbeweging", aldus ING, dat het Houden advies voor het aandeel handhaafde met een koersdoel van 54,92 euro. Het aandeel AB InBev steeg dinsdag met 2,8 procent naar 52,26 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.