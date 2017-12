Experts rekenen op AEX van 490 punten in 2017.(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts voorzien een matig beursjaar 2017, waarin KPN als favoriet geldt en beleggers beter bij ArcelorMittal kunnen wegblijven na de koersexplosie in 2016. Dit bleek uit de maandelijkse enquête die Actiam onder 102 experts hield.Volgens deze beursexperts zal de AEX in 2017 eindigen op 490 punten, een koerswinst van slechts een ruime procent. "Dit soort bescheiden verwachtingen komen niet vaak voor", aldus Corne van Zeijl, die verantwoordelijk is voor de maandelijkse enquete van Actiam.Van de respondenten rekent 41 procent op een daling van de AEX.Politiek domineertDe voornaamste reden dat de beursexperts slechts een bescheiden stijging verwachting voor dit jaar, is het grote aantal belangrijke verkiezingen in Europa.Verder is er in de markt consensus dat de al maar dalende rente ten einde komt. Desondanks staat de rente nog altijd op een erg laag niveau en betwijfelt Van Zeijl of een iets oplopende rente nu daadwerkelijk een einde maakt aan TINA (There Is No Alternative). "Een percentage van 0,20 procent is niet echt de moeite waard", aldus de analist van Actiam.Waar volgens de enquête ook consensus over is, is dat de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump een belangrijke rol gaat spelen, ook bij aandelenrendementen.Top & flop 2017De experts werden ook dit jaar weer gevraagd hun favoriete en minst favoriete aandelen voor 2017 te noemen. Van Zeijl constateerde dat het lijstje voor 2017 bijna het omgekeerde is van wat een belegger in 2016 had moeten hebben.Zo moeten beleggers volgens de experts Ahold, Aegon en KPN in portefeuille hebben. Alle drie de fondsen deden het in 2016 slecht. "Na een verlies van 19 procent is dit aandeel [KPN] rijp voor herstel, zo vindt men", aldus Van Zeijl. Aegon en Ahold Delhaize gaan volgens de experts profiteren van een herstel van de dollar.Wegblijven kunnen beleggers volgens de experts beter bij ArcelorMittal, nadat het aandeel in 2016 de topper in de AEX was. De keuze voor ArcelorMittal als flopper was volgens Van Zeijl breed gedragen.Ook Unibail-Rodamco is volgens de experts een aandeel om niet in portefeuille te hebben. Het vastgoedfonds gaat het volgens de marktvorsers slecht doen bij een stijgende rente.Experts sterk in 2016Voor 2016 hadden de beursexperts het opnieuw goed gezien, zo concludeerde Van Zeijl. De afgelopen vijf jaar zaten de experts volgens de analist van Actiam steeds "redelijk dichtbij" de werkelijkheid.Ook in de keuze van toppers en floppers deden de expert het goed. De meeste experts kozen begin 2016 ArcelorMittal als favoriet. Ook de andere toppers scoorden afgelopen jaar dubbelcijferige winsten, met uitzondering van KPN, maar dat fonds bood wel nog 10 procent aan dividend. Maar ook met dit dividend meegerekend, leverde het aandeel nog altijd een verlies van bijna 9 procent op.Unibail-Rodamco, Gemalto en Randstad waren volgens de experts aandelen om in 2016 te mijden. De koersen daalden ook daadwerkelijk. De experts noemden echter ook Altice als flopper, terwijl het aandeel tientallen procenten meer waard werd.Een zogenoemde long/short strategie op basis van de keuzes van de experts zou in 2016 desalniettemin een rendement van 29 procent hebben opgeleverd. "Chapeau", aldus Van Zeijl.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2017 00:36 ET (05:36 GMT)