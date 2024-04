Beursblik: KPN blijft favoriet van Barclays Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft KPN en Deutsche Telekom aangewezen als favoriet onder de telecomaandelen. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Britse bank. Barclays keek vooral naar het rendement op het geïnvesteerde vermogen. En daar scoren KPN en Deutsche goed op, aldus de analisten van de bank. "Zij weten de kapitaalkosten in bedwang te houden”, aldus de analisten, die ook te spreken zijn over de aantrekkende winstgevendheid. KPN en Deutsche Telekom weten zich te onderscheiden op hun thuismarkt. Barclays handhaafde het Overwogen advies op beide aandelen. Het aandeel KPN koerste donderdagochtend 0,6 procent hoger op 3,44 euro. Bron: ABM Financial News

