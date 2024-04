KPN verhoogt outlook iets Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft naar eigen zeggen een solide jaarstart achter de rug, waarbij de resultaten aantrokken en de outlook voor heel het jaar werd verhoogd na de overname van Youfone. Dit bleek woensdag uit cijfers van het telecombedrijf. CEO Joost Farwerck sprak van positieve resultaten. De dienstenomzet trok met 3,6 procent verder aan, dankzij een groei bij de consumententak van 4,5 procent en het zakelijke segment van 3,2 procent. Dit resulteerde in een totale aangepaste omzet van 1.377 miljoen euro tegen 1.333 miljoen euro een jaar eerder. De analistenconsensus mikte op een omzet van 1.376 miljoen euro. Voor de drie segmenten, Consumer, Business en Wholesale, ging de markt uit van omzetstijgingen van respectievelijk 3,5, 2,4 en 2,4 procent in het eerste kwartaal. De aangepaste EBITDA na leases van KPN steeg op jaarbasis met 3,6 procent tot 605 miljoen euro. Er werd gemikt op 602 miljoen euro door de analisten. Dat was in het vierde kwartaal van 2023 nog 611 miljoen euro. Onder de streep restte een winst van 175 miljoen euro tegen 196 miljoen euro een jaar eerder. Die daling schreef KPN toe aan eenmalige herfinancieringskosten. De investeringen bedroegen 302 miljoen euro, grofweg in lijn met het bedrag een jaar eerder. De operationele vrije kasstroom steeg met 5,9 procent tot 303 miljoen euro, dankzij de hogere EBITDA. De consensus mikte op 301 miljoen euro. De vrije kasstroom viel met 154 miljoen euro wat lager uit dan de 173 miljoen euro waar analisten op mikten. Dit had volgens KPN te maken met een fasering van het werkkapitaal. Outlook De in april afgeronde overname van Youfone, leidde ertoe dat KPN woensdag de outlook voor heel het jaar kon verhogen. KPN mikt nu op een aangepaste EBITDA na leases van 2.500 miljoen euro en een vrije kasstroom van 890 miljoen euro. Dit was in de oude outlook 2.480 miljoen en 880 miljoen euro. Voor 2024 verwacht de consensus een aangepaste EBITDA van 2.490 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

