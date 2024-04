Beursblik: kwartaalcijfers KPN conform verwachting Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het eerste kwartaal van dit jaar conform verwachting gepresteerd, maar de outlook ging wel iets omhoog dankzij de overname van Youfone. Dit concludeerde analist David Vagman van ING woensdag in een rapport. De cijfers van KPN lieten geen afwijking zien ten opzichte van eerdere ontwikkelingen. De consumententak en het zakelijke segment presteerden nog steeds goed, terwijl het beeld bij wholesale wat meer verdeeld was, vanwege de toegenomen concurrentie op breedbandinternet. De omzet van 1.377 miljoen euro was conform de consensusverwachtingen, zo stelde Vagman. De aangepaste EBITDA na leases was met 605 miljoen euro circa 0,5 procent meer dan waar de consensus op mikte, vooral dankzij de groei van de dienstenomzet die de hogere indirecte kosten kon compenseren. De investeringen van 302 miljoen euro waren ook conform de consensus, aldus Vagman. De vrije kasstroom viel tegen, maar de nieuwe outlook voor 2024 noemde de analist bemoedigend. De in april afgeronde overname van Youfone, leidde ertoe dat KPN woensdag de outlook voor heel het jaar kon verhogen. KPN mikt nu op een aangepaste EBITDA na leases van 2.500 miljoen euro en een vrije kasstroom van 890 miljoen euro. Dit was in de oude outlook 2.480 miljoen en 880 miljoen euro. ING handhaafde het Houden advies op KPN met een koersdoel van 3,50 euro. Het aandeel daalde woensdag licht tot 3,38 euro. Bron: ABM Financial News

