AEX verwerkt cijferlawine goedgemutst en Musk kletst koers Tesla omhoog

De AEX-index gaat opnieuw een hogere opening tegemoet, terwijl een stortvloed van cijfers over de beursvloer wordt uitgestort. Beleggers laten zich inspireren door Wall Street en Azië, waar de koersen over een breed front omhoog gingen.

Aan nieuws geen gebrek. Vier bedrijven zijn zojuist met cijfers gekomen en gisteravond was ASMI aan de beurt. We lopen ze snel langs.

Vopak verhoogt outlook

Vopak heeft de outlook voor 2024 verhoogd, vanwege de sterke vraag naar opslagruimte voor olie en gas. Het tankopslagbedrijf rekent nu op een Ebitda in een bandbreedte van €900 tot €940 miljoen, terwijl het concern eerder nog uitging van €880 tot €920 miljoen. De kwartaalomzet daalde met 9,4% op jaarbasis naar €328 miljoen en dat is iets minder dan analisten hadden verwacht. Maar aangepast voor desinvesteringen steeg de omzet wel. De Ebitda kwam juist aan de bovenkant van de consensus uit en ook de nettowinst was hoger dan verwacht.

... en ook KPN doet dat (een beetje)

Ook KPN trekt de prognose wat op, na de overname van Youfone. Het telecombedrijf mikt nu op een aangepaste Ebitda na leases van €2.500 miljoen (was €2.480 miljoen) en een vrije kasstroom van €890 miljoen (was €880 miljoen).

De aangepaste Ebitda na leases steeg op jaarbasis met 3,6% procent tot €605 miljoen dit kwartaal, en dat was iets beter dan analisten hadden verwacht. De winst daalde op jaarbasis met 10,7%, maar dat komt volgens KPN door eenmalige herfinancieringskosten. KPN spreekt zelf van een 'solide jaarstart'.



Heineken herhaalt outlook

Heineken kwam met een trading update. De omzet steeg met 7,2%. De biervolumes stegen organisch met 4,9%, maar die van premiumbier een stuk harder: met 7,3%. De prognose voor de rest van het jaar is ongewijzigd. De operationele winst zal naar verwachting een lage tot hoge enkelcijferige groei laten zien.

Wereldhave ziet schuldgraad dalen en handhaaft outlook

Wereldhave zag de schuldgraad verder dalen naar 41,5%, tegen 42,7% ultimo 2023. De bruto huurinkomsten stegen met 9,5% op jaarbasis, maar het directe resultaat per aandeel daalde met 11,8%, door onder andere de impact van herfinancieringen. Desondanks herhaalt het vastgoedbedrijf de prognose voor de rest van het jaar van een direct resultaat per aandeel van €1,75.

ASMI verrast

ASMI kwam gisteren nabeurs door met de cijfers. De omzet kwam met €639 miljoen uit aan de bovenkant van de afgegeven outlook, maar het zijn vooral de orderinstroom en de margeverbetering die in positieve zin leken te verrassen. De orders kwamen uit op €698 miljoen: zo'n €20 miljoen meer dan analisten hadden voorspeld. En de brutomarge kwam uit op 52,9%, terwijl de markt op 48,3% had gerekend.

Weer problemen bij Philips... nu met CT-scans

Jefferies meldde dat Philips twee maanden geleden een waarschuwing heeft gekregen van de Amerikaanse FDA over kwaliteitsproblemen bij CT-scansystemen uit een fabriek in China. Ook zou het zorgtechnologieconcern aanpassingen die zijn gedaan na bepaalde problemen niet hebben gerapporteerd. Het lijkt klein bier, maar het zaait opnieuw twijfel dat Philips zijn processen niet op orde heeft.

Tech in Azië vindt weg omhoog

In navolging van Wall Street kleurden ook in Azië de koersenborden groen en ook hier waren het vooral techaandelen die in de belangstelling stonden van koopjesjagers. Het waren dan ook vooral de techzware indexen (de Japanse Nikkei 225, de Hang Seng in Hongkong en de Zuid-Koreaanse Kospi) die de weg omhoog vonden.

Chinese EV-bakkers liftten mee met de koersstijging van Tesla. En TSMC leek te profiteren van het koersherstel van Nvidia, een van de belangrijkste klanten van het bedrijf.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 7.45 uur:

Nikkei 225: +2,3%

TOPIX (Japan): +1,6%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,1%

Hang Seng (Hongkong): +2%

Kospi (Zuid-Korea): +2%

Fraaie koerswinsten in de techsector:

Samsung +4,1%

Alibaba: +3,7%

Baidu: +1,5%

Prosus-deelneming Tencent: +2,1%

TSMC: +4,1%

Wall Street over breed front hoger

Voor de tweede dag op rij is Wall Street hoger gesloten. De angst voor verdere escalatie in het Midden-Oosten ebt wat weg en de kwartaalcijfers werden overwegend positief ontvangen. Vooral veel techaandelen die voor het weekend nog van de hand werden gedaan, vonden gretig aftrek. Zo ging Nvidia, dat afgelopen maand ruim 13% aan beurswaarde zag verdampen, 3,6% hoger de dag uit. Super Micro Computer, dat vrijdag nog met 23% onderuit ging, won gisteravond 6,3% terug. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Hier de slotstanden:

S&P 500: +1,2%

Dow Jones-index: +0,7%

Nasdaq: +1,6%

Zoals gezegd werden de meeste cijfers met gejuich ontvangen. Dat geldt vooral voor de Zweedse muziekstreamingdienst Spotify, dat de koers op Wall Street met 11,5% omhoog zag spuiten, door een combinatie van groei in omzet en aantal gebruikers en een beter dan verwachte marge. General Motors (+4,3%) werd vorstelijk beloond voor een outlookverhoging en beter dan verwachte cijfers. Ook de resultaten van pakketdienst UPS (+2,4%), sigarettenfabrikant Philip Morris (+3,9%) en luier- en tissuefabrikant Kimberly Clark (+5,5%) vielen in goede aarde.

Alleen Lockheed Martin (-0,4%), PepsiCo (-2,7%) en Halliburton (-0,3%) konden geen potten breken.

Koers Tesla spuit omhoog in nabeurshandel

Nabeurs kwamen nóg drie bedrijven met cijfers, waarvan die van Tesla de meeste aandacht trokken. De fabrikant van elektrische auto's zag de omzet en winst harder achteruit kachelen dan verwacht, maar in de nabeurshandel spoot de koers toch met 13,4% omhoog.

Terwijl het Tesla de laatste tijd toch aan alle kanten tegenzit. Er waren productie-onderbrekingen in Berlijn, vanwege een tekort aan onderdelen door aanvallen van Houthi-rebellen in de Rode Zee en een door milieuactivisten aangestoken brand in de fabriek. De autoverkopen vielen tegen. En het bedrijf zag zich - net als diverse andere autofabrikanten - gedwongen de prijzen in de VS te verlagen. Als klap op de vuurpijl mag 10% van het personeel op zoek naar ander werk. Het bedrijf herhaalde dat de volumegroei in 2024 een stuk lager zou liggen dan in 2023.

Bron: Cnbc

Maar het lijkt erop dat Elon Musk de beurskoers omhoog heeft gepraat. In de conference call zei hij dat Tesla begin 2025 gaat starten met de productie van goedkopere EV's. Daar was enige tijd twijfel over. Ook werden beelden van een robotaxi gedeeld, die de naam 'Cybercab' krijgt.

YOUR THOUGHTS ON TESLA CYBERCAB!? pic.twitter.com/8nG9OGcHi6 — TESLA CARS ONLY.? (@teslacarsonly) April 24, 2024

Prachtige vergezichten dus, maar daar kan de schoorsteen niet van roken. Laten we eerst de cijfers afwachten.

Ook Texas Instruments kreeg beleggers op de banken. De omzet en winst stonden onder druk, vanwege de zwakkere vraag naar chips uit de industrie en de autosector. Maar de resultaten waren wel beter dan verwacht. De koers schoot nabeurs met 7,7% omhoog.

Hiermee vergeleken is de nabeurse koersstijging van 2,2% voor Visa bescheiden te noemen. Consumenten laten het geld nog altijd flink rollen en daar profiteert het creditcardbedrijf van. En ook meer dan analisten hadden verwacht.

Het wachten is nu vooral op Big Tech-bedrijven. Vanavond zijn IBM en Meta aan de beurt en morgen staan de kwartaalcijfers op de rol van Intel, Microsoft en Alphabet.

De indicatoren:

De Europese beurzen gaan opnieuw een hogere opening tegemoet.

Groene koersen in Azië vannacht.

De lucht lijkt er weer uit te lopen, als we de paniekbarometer, de CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit), bekijken. Die is inmiddels gedaald naar 15,69.

De euro ligt nog in dromenland en noteert 1,0702 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente doet niet veel en noteert 2,75%. De tienjaars rente op Amerikaans staatspapier loopt op naar 4,62%

De goudprijs loopt met 0,4% op naar $2.330 per troy ounce.

Ook het zwarte goud zit in de lift, zij het in een bescheiden tempo. Voor een vat WTI betaalt u nu $83,44 (+0,2%). Een vat Brent-olie uit de Noordzee kost nu $88,45.



Het digitale goud staat ruim 1% hoger op $67.057,55.

De AEX opent naar verwachting 0,6% hoger.

Adviezen: koopadvies voor Akzo Nobel

Fanmail voor Akzo Nobel:

Akzo Nobel: naar €84 van €74 en houdadvies maakt plaats voor een koopadvies - Sanford C. Bernstein & Co

IMCD: naar €156 van €149, maar advies blijft houden - HSBC

Agenda: Meta en IBM (maar nog even geduld)

De cijfers van Heineken, Vopak, Wereldhave, KPN en MotorK heeft u gezien. Na de middagboterham volgen Boeing en AT&T. Voor meer vuurwerk moet u de wekker om 22 uur zetten, als Meta en IBM doorkomen.

Het aandeel van AEX-zwaargewicht ING gaat €0,756 ex-dividend.

De macro-economische agenda stelt niet veel voor. De Duitse Ifo-index (graadmeter ondernemersvertrouwen) is het spannendst.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

09:00 ING €0,756 ex-dividend

00:00 ABN AMRO - jaarvergadering

00:00 ASML - jaarvergadering

00:00 WDP – jaarvergadering

00:00 Intervest - jaarvergadering

00:00 Van de Velde - jaarvergadering

10:00 Dui, Ifo-index ondernemersvertrouwen april

13:00 AT&T cijfers eerste kwartaal

13:00 Boeing cijfers eerste kwartaal

13:00 Hasbro cijfers eerste kwartaal

13:00 VS hypotheekaanvragen - wekelijks

13:30 Vastned Belgium - Jaarvergadering

14:30 VS orders duurzame goederen maart

16:30 VS olievoorraden - wekelijks

22:00 IBM cijfers eerste kwartaal

22:00 Meta cijfers eerste kwartaal

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!