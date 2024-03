KPN mag Youfone Nederland overnemen van toezichthouder ACM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft goedkeuring gekregen van de Autoriteit Consument & Markt om de Nederlandse activiteiten van Youfone over te nemen. Dit meldde het telecombedrijf donderdag nabeurs. "In de vergunningsfase heeft de ACM gekeken naar de gevolgen van de overname voor mobiele diensten en met name de goedkoper geprijsde diensten. Het onderzoek laat zien dat er voor de consument ook na de overname voldoende te kiezen blijft. Naast Youfone zijn er meerdere aanbieders die scherp geprijsde mobiele telefoonabonnementen aanbieden", zei de toezichthouder in een persbericht. "Daarnaast concludeert de ACM dat deze overname géén significant effect heeft op de prikkel voor KPN om andere mobiele aanbieders zonder eigen netwerk (zogeheten MVNO’s) toe te laten op haar netwerk", zei de waakhond verder. Volgens de toezichthouder toont economisch onderzoek aan dat de prijzen voor consumenten naar verwachting niet significant veranderen door de overname. "Een economische analyse schat het prijseffect van de overname tussen -0,4 en 0,7 procent. Er zijn dus geen negatieve effecten te verwachten door de overname van Youfone", zei de ACM. Youfone is al actief op de netwerken van KPN, met ruim 580.000 klanten die hier gebruik van maken, zei het telecombedrijf donderdag. "Dat kunnen ze door deze overname blijven doen", aldus KPN, dat de deal in juni 2023 aankondigde. Het telecombedrijf betaalde 200 miljoen euro voor de transactie. De ACM kondigde in september aan dat het de overname zou gaan onderzoeken. De organisatie van Youfone blijft zelfstandig opereren binnen KPN om ervoor te zorgen dat de huidige en toekomstige Youfone-klanten op de voor hun vertrouwde manier bediend worden, volgens het bedrijf. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.