América Móvil niet langer grootste aandeelhouder KPN

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) América Móvil heeft een kleiner belang in KPN gemeld. Dat bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 12 februari 2024. América Móvil meldde een kapitaalbelang van 2,75 procent met een dito stemrecht. Dit belang van 108,5 miljoen aandelen wordt middellijk reëel gehouden. Op 9 februari dit jaar meldde América Móvil nog een kapitaalbelang van 6,70 procent met eenzelfde stemrecht. Toen ging het om 264,6 miljoen aandelen. De verkleining van het belang houdt verband met de expiratie van een obligatie. América Móvil kreeg daardoor de kans om aandelen KPN over te dragen aan obligatiehouders. "Dit markeert het einde van een twaalf jaar lange periode waarin América Móvil de grootste aandeelhouder van KPN was", stelde KPN tegenover ABM Financial News. Bron: ABM Financial News

