Degroof: solide vierde kwartaal KPN

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft een solide vierde kwartaal achter de rug. Dit oordeelde analist Kris Kippers van Degroof Petercam woensdag in een rapport. "Opnieuw wist KPN een net kwartaalrapport te overleggen, waarbij de meeste cijfers conform verwachting waren", aldus Kippers. Het commerciële momentum bleef volgens de analist intact, waarbij alle segmenten een solide groei lieten zien en de zakelijke tak ook goed bleef presteren, aangejaagd door het mkb. Ook de consumententak zit weer in een groeimodus, nadat in het derde kwartaal een ommekeer plaatsvond, aldus Kippers. "Al met al een solide cijferrapport", oordeelde Kippers. Degroof Petercam handhaafde het Houden advies op KPN met een koersdoel van 3,20 euro. Bron: ABM Financial News

