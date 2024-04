Brussel waarschuwt voor gevolgen telecomfusies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN) Grote fusies op de Europese telecommarkt zouden de concurrentie in de eurozone bemoeilijken en de prijzen voor consumenten verhogen. Daarvoor waarschuwde Margrethe Vestager, eurocommissaris voor Mededinging, donderdag. "Er is geen bewijs dat een meer geconcentreerde telecommarkt tot een goede uitkomst leidt", zei Vestager donderdag in Brussel. De eurocommissaris is vandaag aanwezig op de Merger Anniversary Conference 2024. Ook zal een nationale consolidatie van de telecommarkt niet leiden tot de creatie van pan-Europese spelers, voegde zij toe. "Integendeel, het zou tot minder concurrentie leiden op nationaal niveau." De uitspraken volgen op een recent rapport van de voormalige Italiaanse premier Enrico Letta, waarin hij oproept tot een consolidatie in de telecomsector ter bevordering van het telecomnetwerk in de eurozone. Bron: ABM Financial News

