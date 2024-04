Beursblik: hogere resultaten KPN verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KPN zal over het eerste kwartaal van 2024 vermoedelijk hogere resultaten bekendmaken ten opzichte van een jaar eerder, met daarbij ook een verdere verbetering van de kasstromen, maar op kwartaalbasis zou wel sprake zijn van een dalende winst en omzet. Dat blijkt uit een analistenconsensus die het telecombedrijf op zijn website plaatste. De geraadpleegde analisten rekenen voor het eerste kwartaal gemiddeld op een aangepaste omzet van 1.376 miljoen euro, tegen 1.333 miljoen euro in dezelfde periode in 2023, wat een verbetering op jaarbasis zou zijn van 3,2 procent. In het vierde kwartaal van 2023 behaalde KPN echter een omzet van 1.421 miljoen euro. Voor de drie segmenten, Consumer, Business en Wholesale, gaat de markt uit van omzetstijgingen van respectievelijk 3,5, 2,4 en 2,4 procent in het eerste kwartaal. En de aangepaste EBITDA na leases zou op jaarbasis zijn verbeterd met 3,1 procent, van 584 naar 602 miljoen euro. Dat was in het vierde kwartaal van 2023 nog 611 miljoen euro. KPN heeft volgens de consensus iets meer geïnvesteerd in het eerste kwartaal dan een jaar eerder, maar op kwartaalbasis zou wel sprake zijn van een daling. De kapitaaluitgaven komen volgens de analisten uit op 301 miljoen euro, van 298 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023. In het vierde kwartaal investeerde KPN 343 miljoen euro. De operationele vrije kasstroom zou in het eerste kwartaal op jaarbasis met 5,0 procent zijn gestegen, van 286 naar 301 miljoen euro, terwijl de vrije kasstroom met 5,7 procent zou zijn verbeterd op jaarbasis, van 164 naar 173 miljoen euro. Outlook Voor 2024 verwacht de markt een 2,5 procent hogere omzet van 5.587 miljoen euro en een aangepaste EBITDA van 2.490 miljoen euro. De kapitaaluitgaven zullen dit jaar uitkomen op circa 1,2 miljard euro en de vrije kasstroom op 885 miljoen euro, denken de analisten. Zelf rekent KPN voor het lopende boekjaar op een aangepaste EBITDA na leases van 2,48 miljard euro en 1,2 miljard euro aan investeringen. De vrije kasstroom wordt voor 2024 geschat op 880 miljoen euro, zo werd duidelijk bij de jaarcijfers eind januari. KPN opent woensdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteerde maandagochtend 0,5 procent hoger op 3,34 euro. Bron: ABM Financial News

