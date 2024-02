Citi Research zet KPN op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft donderdag het advies voor KPN verhoogd van Neutraal naar Kopen met een koersdoel van 3,55 euro. Dit bleek uit een rapport. KPN kwam met cijfers die conform verwachting waren, terwijl de outlook overeenkwam met de consensus en de boodschap van de beleggersdag. De Nederlandse markt blijft veerkrachtig met goede omzetten per gebruiker, terwijl breedband onverminderd kan profiteren van de jaarlijkse tariefverhogingen. Het aandeel KPN presteerde minder goed dan sectorgenoten en de bredere markt in de afgelopen maanden, vanwege teruggezette verwachtingen voor de vrije kasstroom in de herfst. Ook was de druk op het aandeel technisch gedreven, waarbij analisten van Citi wezen op de obligatiedeal met América Móvil. KPN biedt nu een aantrekkelijk groeiverhaal, zo stelde Citi, en er is ruimte voor kleine opwaartse bijstellingen van de consensus. Verder wees Citi erop dat de consolidatiegesprekken tussen VOD en Iliad op niets uitliepen, wat de opwaartse potentie van concurrenten beperkt. Het aandeel KPN sloot woensdag op 3,15 euro. Bron: ABM Financial News

