Aandeel KPN Koninklijke AEX:KPN, NL0000009082

ABM Financial News - 07:34(ABM FN-Dow Jones) De Duitse zakenbank Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor KPN verlaagd van 3,60 naar 3,55 euro met een ongewijzigd koopadvies.De analisten voorzien onder meer dat het telecombedrijf in het lopende vierde kwartaal de verwachtingen voor het bedrijfsresultaat (EBITDA) zal overtreffen, met name dankzij de resultaten van het kostenbesparingsprogramma.Vanaf 2017 rekent Berenberg op een stabiele groei van het bedrijfsresultaat op jaarbasis met 2 procent, resulterend in een gemiddelde samengestelde jaarlijkse groei van de vrije kasstroom in de periode 2016 tot 2020 met 18 procent.Het aandeel KPN sloot maandag op een rood Damrak 1,4 procent lager op 2,97 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999