Cijfers en koers AMG zijn de teleurstelling van de dag

Hoezo grondstoffenboom...? De koersreactie op de cijfers van AMG vind ik de teleurstelling van de dag. Er had hier gewoon een streep naar boven in de grafiek moeten staan, maar hij is omlaag en daarmee tekent zich een korte, neergaande trend af in de grafiek. Neem ik de grafiek wat langer, dan wordt het plaatje helemaal sip.



Zeker met de automotive, batterij, groene, AI en andere revoluties zit er misschien net zoveel muziek en fantasie in AMG met zijn slimme metalen als in de chippers, maar het komt er (nog) niet uit. De Q2-cijfers vallen wat tegen en dat wil dit cijferrondje niemand horen van zo'n aandeel. De outlook 2021 halen is nu al heel wat.

Terwijl 2021 voor grondstoffenfondsen het jaar van d'r op en d'r over is. En uitgerekend het slimme, maar ook hypercyclische AMG lukt dit vooralsnog niet. Het fonds staat +11% dit jaar, terwijl de AEX zowat het dubbele doet.