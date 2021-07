Zeker geen paniek, maar ineens ziet markt weer risico

De AEX future opent +0,1% en de rest staat net onder of boven nul.

Aan de aandelenindices van gisteren leest u het eigenlijk niet af. Niettemin waren en zijn er tikken voor cyclisch, financials, meeste commodities en rentes. Dollar en technologie stijgen. En de volatiliteit ook, de (S&P 500) VIX Index deed maar liefst +9,1% naar 16,4. Dat is veel met nullen voor de komma.

Bloomberg spreekt zelfs van nieuwe angst in de markt. De tegenvallende ISM non-Manufacturing Index van gisteren wordt als trigger genoemd - hoewel de rentedaling al eerder werd ingezet - dat de markt nu weer zou twijfelen aan snelheid economisch herstel en de nieuwe Covid-19 varianten vreest.

Afwachten of dit allemaal zo is en of dit al dan niet voorbarig is. Niemand hoeft ooit een reden op zijn of haar orderbriefjes te zetten waarom hij of zij koopt of verkoopt, ofwel strikt genomen weten we nooit waarom de markt beweegt zoals ze beweegt. Feit is dat de boel gisteren flink aan het schuiven was.

Met name de rentedaling mag er zijn, hieronder de Amerikaanse en Duitse tienjaars. De networks wijzen naar de Fed notulen van het laatste rentebesluit om 20:00 uur voor meer input. Verder is de agenda vrijwel leeg. En op het Damrak is geen nieuws op een handvol advieswijzigingen na.

De opening dan met nikserige aandelen futures. Zie vooral olie dat een beuk heeft gehad. De crypto's liggen wel goed, net als goud. Ja, de markten lijkten inderdaad even in risk-off modus, maar stijgende technologie past daar weer niet bij. Er is dan ook altijd wel iets dan niet klopt, of onlogisch lijkt.



Puntje er in, puntje er uit: de rentes houden het spannend, ze kiezen nog niet eenduidig richting.

Analistenadvies:

Ahold Delhaize: naar €25 van €24 (hold) - Jefferies

DSM: naar €166,50 van €165 (overweight) - JP Morgan Cazenove

Randstad: naar €66 van €60 (houden) - Kepler Cheuvreux

WDP: starten met volgen met overweight en €38 - JP Morgan Cazenove

De agenda met intussen een tegenvallend Duits cijfers:

08:00 Industriële productie - Mei (Dld) -0,3% (+0,5% verwacht)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Vacatures - Mei (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

En dan nog even dit

De terugblik met financials en cyclisch lager en technologie hoger:

WATCH: The Dow and S&P 500 fell as financials dragged, but the Nasdaq climbed up to a record closing high https://t.co/TdTZqP9lfw pic.twitter.com/7bTegFlgCz — Reuters Business (@ReutersBiz) July 7, 2021

Bloomberg ruikt zelfs angst:

Signs of market angst are growing as investors turn to havens https://t.co/shHPvFtt5V — Bloomberg Markets (@markets) July 7, 2021

Over die sterke rentedaling gisteren:

Treasury Yields Down With Growth Worry Spurring Short Squeeze https://t.co/BByuglTPb4 — Bloomberg Markets (@markets) July 7, 2021

Bloomberg gaat nog even door:

Treasury yields have dropped to a four-month low as a gauge of U.S. service-sector activity faltered, with short covering exacerbating the move https://t.co/bfDr6KSmp3 — Bloomberg (@business) July 7, 2021

-19,6%:

Didi Global, the Chinese ride-hailing app that debuted on the New York Stock Exchange raising $4.4 billion in its initial public offering, saw its shares plummet by more than 25% after Chinese regulators ordered the company’s app to be taken down https://t.co/12PU34VZeB pic.twitter.com/i672SLBpAH — Reuters Business (@ReutersBiz) July 7, 2021

Nooit van gehoord, maar wat een mooie naam voor een index. Het beeld is minder fraai:

#China risk in one chart: Didi plunged >20% below IPO price after regulators in China ordered removal from app stores. Crackdown on nation’s big tech has knocked $42bn off mkt value of firms listed on Nasdaq’s Golden Dragon China Index since Ant pulled IPO https://t.co/3pVkheDfLk pic.twitter.com/UHPDMveVQY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 6, 2021

Nog een nieuweling:

XPeng edged higher in its Hong Kong trading debut after becoming the first Chinese EV maker to finish a so-called homecoming share sale that raised $1.8 billion https://t.co/LvWNtE5jyR — Bloomberg Markets (@markets) July 7, 2021

Verhip, JustEatTakeaway dus:

Grubhub is turning to Russia’s leading internet company to field a fleet of robots to make sure hungry college students can get munchies quickly regardless of the weather https://t.co/wqlW0mI1Vl — Bloomberg Markets (@markets) July 6, 2021

Duidelijk:

Investors say banks must toughen climate policies or face AGM rebellion - letter https://t.co/RyqZBYbOEA pic.twitter.com/DPMDbr9RiD — Reuters Business (@ReutersBiz) July 7, 2021

Kuch:

Money is flowing into U.S. oil and gas stock ETFs at the highest rate in a decade https://t.co/FoLr0ERG3c — Bloomberg Markets (@markets) July 6, 2021

Veel plezier en succes vandaag.