El Salvador, dat zelf geen munt heeft, voert dus bitcoin in

El Salvador is het eerste land ter wereld dat bitcoin tot wettig betaalmiddel maakt. Nog een noviteit, de president maakte het per het nieuwe Twitter Spaces bekend - ik weet nog even niet hoe en wat. Ik dacht alleen: ik zoek op wat de eigen munt van El Salvador doet, misschien zegt dat iets. En dan weet u denk ik wel wat ik bedoel.

Om een lang verhaal kort te maken: El Salvador heeft geen eigen munt. Dat was ooit de colon, maar die is al jaren afgeschaft. Er wordt in het land gewoon hardcore in dollars betaald. Kortom, zeg maar in hoeverre dit symboolpolitiek is. Het land is nu in ieder geval wereldnieuws.

Esta es la portada de #DiarioElSalvador de este miércoles 9 de junio del 2021. #DiarioES #DES pic.twitter.com/D2tgNG2TPK — Diario El Salvador (@elsalvador) June 9, 2021

Intussen in het land van dollar. Deze winter was het appartement dus nog letterlijk twee keer zo duur, denk ik dan.