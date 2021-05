Slotcall: Pas op de plaats

Op het eerste oog lijkt het een vrij kalm dagje voor de AEX (-0,0%) te zijn geweest. Maar schijn bedriegt, de chippers – onder aanvoering van big boy ASML (-1,7%) – drukten de index vandaag behoorlijk.

Ahold Delhaize (+2,2%) weet als AEX-topper van de dag de eer van de index gelukkig enigszins hoog te houden. Een duidelijke aanleiding zag ik hiervoor niet, maar opvallend is wel dat sectorgenoten Colruyt (+1,1%) en Carrefour (+1,4%) er ook goed bij liggen.

Musk blijft bitcoin bashen

De bitcoinsaga van Elon Musk bleek vandaag ook nog niet ten einde te zijn. Afgelopen nacht antwoordde de Tesla-topman bevestigend op een tweet waarin stond dat bitcoinhouders een tik krijgen als ze volgend kwartaal tot de ontdekking komen dat Tesla de rest van zijn bitcoins heeft gedumpt.

De bitcoinkoers reageerde hier niet al te best op. Zeker niet omdat Elon Musk kort daarvoor nog klaagde dat bitcoin (-11,9%) enorm gecentraliseerd is, omdat een paar grote ‘miners’ de controle in handen hebben.

SBM Offshore

De Beleggersdesk is optimistisch gestemd over SBM Offshore (+0,4%), ondanks de matige trading update over het eerste kwartaal van vorige week. Dat het bedrijf dit kwartaal met een forse omzetdaling 15% een matig Q1 heeft gehad moge wel duidelijk zijn.

Desondanks laat SBM Offshore zijn outlook zoals die was. De matige jaarstart geeft volgens IEX-analist Martin Crum dan ook een ietwat vertekend beeld. De marktomstandigheden voor de olie- en gasindustrie zijn de afgelopen maanden namelijk duidelijk verbeterd, terwijl dat niet in de koers van SBM Offshore te zien is.

Martin Crum’s volledige analyse vindt u hieronder:

Ageas

In het eerste kwartaal van 2020 had Ageas (-0,7%) een behoorlijke meevaller. Dat verklaart de 34% lagere nettowinst op jaarbasis ten opzichte Q1-2020. Eigenlijk vallen de eerstekwartaalcijfers van de Belgische verzekeraar dan ook reuze mee. Het premie-inkomen steeg zelfs met 6% tot €12,6 miljard. Dit is vooral te danken aan de 11% groei in Azië.

Toch is het voor Nederlandse beleggers niet een ontzettend aantrekkelijk aandeel. Hoewel Ageas netjes dividend uitkeert, mogen Nederlanders daar nog even 30% dividendbelasting over aftikken. IEX-analist Niels Koerts is dan ook niet al te enthousiast over Ageas als belegging. Zoals de kop van de uitgebreide analyse hieronder al verklapt: het advies is naar beneden bijgesteld.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt met één basispunt tot 0,05%.

Brede markt

De AEX deed -0,0%. We presteerden daarmee beter dan Duitsland (-0,2%) en Frankrijk (-0,3%)

De CBOE VIX-index (volatiliteit) steeg 10,8% en de index noteert nu 20,8 punten.

Wall Street koerst in het rood: S&P 500 (-0,6%), Dow Jones (-0,5%) en Nasdaq (-0,8%).

De euro steeg 0,1% noteert 1,215 ten opzichte van de dollar.

Goud doet +1,1% en zilver zelfs +2,7%.

Olie: WTI (+1,3%) en Brent (+1,1%) stijgen beiden.

Bitcoin (-11,9%) heeft nog altijd wat last van een twitterende Elon Musk.

Het Damrak:

Credit Suisse haalt IMCD (+0,1%) van de kooplijst, maar verhoogt het koersdoel met €5 tot €120. De markt is niet onder de indruk

(+0,1%) van de kooplijst, maar verhoogt het koersdoel met €5 tot €120. De markt is niet onder de indruk Alfen (+3,6%) gaat omhoog door een koopadvies van Kepler Cheuvreux.

(+3,6%) gaat omhoog door een koopadvies van Kepler Cheuvreux. Het is nu zeker dat Basic-Fit (-2,0%) zijn deuren komende woensdag mag openen. Beleggers zijn niet enthousiast. Een typisch gevalletje van buy the rumours and sell the facts?

(-2,0%) zijn deuren komende woensdag mag openen. Beleggers zijn niet enthousiast. Een typisch gevalletje van buy the rumours and sell the facts? Fagron (-1,0%) gaat €0,18 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd noteert het aandeel rondom de slotstand van gisteren.

(-1,0%) gaat €0,18 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd noteert het aandeel rondom de slotstand van gisteren. Fugro (+2,9%) gaat op een stevig volume van meer dan 1 miljoen stukjes aardig omhoog. Wie weet zit er een kopertje in.

(+2,9%) gaat op een stevig volume van meer dan 1 miljoen stukjes aardig omhoog. Wie weet zit er een kopertje in. Accsys (+1,2%) ligt goed. Morgenochtend komt analist Niels Koerts met een artikel langs waar hij in gaat op de vraag of het verstandig is om mee te doen met de emissie.

(+1,2%) ligt goed. Morgenochtend komt analist Niels Koerts met een artikel langs waar hij in gaat op de vraag of het verstandig is om mee te doen met de emissie. Ordina (-2,1%) koelt de laatste dagen wat af. Niet onlogisch, want het is de laatste tijd wel erg hard gegaan. Het aandeel staat dit jaar ruim 32% hoger.

(-2,1%) koelt de laatste dagen wat af. Niet onlogisch, want het is de laatste tijd wel erg hard gegaan. Het aandeel staat dit jaar ruim 32% hoger. Een stiekeme stijger op de lokale markt is uitgever Brill (+3,2%). De afgelopen vier maanden is het aandeel zo'n 50% opgelopen.

Adviezen

ArcelorMittal: naar €30,50 van €30,40 en kopen - Keybanc

Sif Holding: naar €15,60 van €10,50 en houden - ING Equity Research

ING: naar €13 van €9,50 en kopen - Société Générale

ABN Amro: naar €11,50 van €9 en houden - Cfra

Ab InBev: naar €55 van €53 en houden - Goldman Sachs

IMCD: naar €120 van €115 en kopen - Credit Suisse

Just Eat Takeaway: naar €112 van €91 en houden - JPMorgan Cazenove

Boskalis: naar €31,80 van €26,60 en kopen - HSBC

SBM Offshore: naar €19,40 van €21,50 en kopen - HSBC

