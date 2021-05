Fugro krijgt opdracht voor Duitse windparken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft een meerjarig contract voor locatieonderzoek gekregen van het Duitse Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Dit meldde de bodemonderzoeker uit Leidschendam maandag. De werkzaamheden verlopen in drie fasen in de komende drie jaar, aldus Fugro, dat onder meer geotechnisch onderzoek zal uitvoeren voor ontwikkelingsgebieden van offshore windparken in het Duitse deel van de Noordzee. Het meerjarige contract heeft "een aanzienlijke waarde", aldus Fugro, dat geen bedragen specificeert. De eerste fase moet nog eind deze maand starten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

