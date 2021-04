Koopwoning schreeuwend duur. Of niet?

Vorige week werd bekend dat in het eerste kwartaal van 2021 de huizenprijzen met 15% zijn gestegen. Dat is natuurlijk een absurde stijging. Wie een bestaande koopwoning wil kopen, moet nu gemiddeld €385.000 betalen.

In juni 2013 – op het laagste punt tijdens de kredietcrisis - was de gemiddelde huizenprijs nog iets meer dan €206.000. In ruim zeven jaar is de stijging dus bijna €180.000!

Lage hypotheekrente

Door deze stijging kunnen volgens de experts steeds minder mensen een koopwoning kopen. Er is echter wel een groot voordeel voor de mensen die nu kopen en dat is de lage hypotheekrente. Halverwege 2011 was de laagste rente (10 jaar rentevast, hypotheek zonder NHG, bestaande koopwoning) nog 5,6%. Op het ogenblik is de laagste hypotheekrente voor een dergelijke hypotheek nog maar 1,38%. Dat is een daling van 4,22%!

De daling van de hypotheekrentes heeft een enorm effect op de maandlasten en ook op de berekening van de maximale hypotheek. Houd je rekening met deze rentedaling, is dan de stijging van de huizenprijzen minder extreem.

Cijfers afgelopen tien jaar

Ik heb in onderstaande tabel een aantal cijfers over de afgelopen 10 jaar verzameld:

de gemiddelde huizenprijs over het betreffende jaar,

de laagste hypotheekrente die halverwege het jaar gold (hypotheken zonder NHG met een rentevaste periode van 10 jaar) en

de bruto maandlasten voor een 100% annuïteitenhypotheek.

Jaar Gemiddelde huizenprijs (€) Hypotheekrente

10 jaar vast Bruto per maand (€) Annuïteitenhypotheek 2012 226.661 5,10% 1.231 2013 213.353 4,39% 1.067 2014 222.218 4,04% 1.066 2015 230.194 2,84% 951 2016 243.837 2,44% 956 2017 263.295 2,13% 990 2018 287.267 2,10% 1.076 2019 307.978 1,88% 1.120 2020 334.488 1,60% 1.171 Maart 2021 385.000 1,38% 1.307

Wie nu een 'gemiddeld' huis koopt voor €385.000 betaalt bruto €1.307. Dit bruto maandbedrag is lager dan voor de huizenkoper in 2011 (bruto €1.378 voor een volledige annuïteitenhypotheek). Hierbij merk ik wel op dat huizenbezitters in 2011 meestal een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek afsloten om zo hun maandlasten te verlagen.

In ieder geval was de huizenprijs destijds een stuk lager, maar de hypotheekrente was met 5,6% een stuk hoger. Om aan dezelfde maandlast van €1.378 te komen, kan de koopprijs van een woning €406.000 bedragen met een hypotheekrente van 1,38%! Dit betekent nog een stijging van bijna 10% vanaf heden.

Ik acht de kans trouwens zeer groot dat dit jaar (over een paar maanden) die stijging al gaat plaatsvinden.

Maximale hypotheek

Ik heb ook nog even doorberekend wat de maximale hypotheek was en is voor twee personen met een modaal inkomen. Natuurlijk ben ik ook nu weer van de hypotheekrentes uitgegaan van de desbetreffende jaren.

Jaar Gemiddelde

huizenprijs (€) Hypotheek-

rente Modaal (€) Max. hypotheek

2x modaal (€) 2011 240.059 5,60% 33.000 298.914 2012 226.661 5,10% 33.000 303.896 2013 213.353 4,39% 32.500 297.815 2014 222.218 4,04% 33.000 303.820 2015 230.194 2,84% 33.000 299.619 2016 243.837 2,44% 33.500 299.101 2017 263.295 2,13% 34.000 323.892 2018 287.267 2,10% 34.500 345.331 2019 307.978 1,88% 35.000 344.885 2020 334.488 1,60% 36.000 377.209 April 2021 385.000 1,38% 36.500 376.407

In de periode 2011 tot en met 2016 is de maximale hypotheek vrij constant gebleven. Vanaf 2017 is de maximale hypotheek flink gestegen. Vanaf heden (2021) zijn de gemiddelde huizenprijzen hoger dan de maximale hypotheek op twee keer modaal. Dat betekent dat steeds minder mensen een woning kunnen kopen.

Gemiddelde huizenprijs versus NHG-grens

Ik heb ook nog een overzicht gemaakt waarbij ik de gemiddelde huizenprijs heb vergeleken met de grens van NHG. In de jaren 2011 tot en met 2016 was de NHG-grens hoger dan de gemiddelde huizenprijs. Sinds 2017 is het andersom. Dat betekent dat er steeds minder huizenkopers een hypotheek met NHG kunnen afsluiten. NHG heeft het dit jaar heel rustig.

Wel merk ik nog op dat de taxatiewaarde leidend is en niet de koopsom. In 2021 zullen veel woningen op €325.000 worden getaxeerd terwijl de koopprijs hoger is.

Jaar Gemiddelde

huizenprijs (€) NHG-grens (€) Verschil (€) 2011 240.059 350.000 109.941 2012 226.661 350.000 123.339 2013 213.353 320.000 106.647 2014 222.218 290.000 67.782 2015 230.194 265.000 34.806 2016 243.837 245.000 1.163 2017 263.295 245.000 -18.295 2018 287.267 245.000 -42.267 2019 307.978 290.000 -17.978 2020 334.488 310.000 -24.488 April 2021 385.000 325.000 -60.000

Kijkend naar bovenstaande cijfers vind ik de stijging van de huizenprijzen niet eens zo extreem, omgerekend naar de bruto maandlasten. Vanaf 2021 gaat de stijging echter wel heel erg snel. Gevolg is dat steeds minder mensen een huis kunnen kopen.

De krapte op de woningmarkt zie je ook terug bij veel makelaars. Zij hebben vaak nog maar een paar huizen te koop staan. Er gaat een moment komen dat diverse makelaars helemaal geen aanbod meer hebben.

Wijzigingen in taxaties

Tot slot nog de opmerking dat er wat gaat veranderen met betrekking tot de taxatie. De kans is namelijk zeer groot dat vanaf 1 juli 2021 er geen taxatie van het huis ter plekke meer nodig is als de hypotheek lager is dan 90% van de waarde van de woning.

Ik hoef u niet uit te leggen dat taxateurs daar niet blij mee zijn. Er is dan ook een leuke 'strijd' gaande. Als deze desk-taxatie een succes wordt (en waarom zou dat niet zo zijn), dan verwacht ik dat het in de toekomst voor alle taxaties gaat gelden.