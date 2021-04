Slotcall: Rode beurs en cijfers ASMI!

Bericht delen via:

De AEX (-1,7%), AMX (-1,1%) én AScX (-1,9%) sluiten deze beursdag allemaal in de min. Dat het een dag is om snel te vergeten, geldt overigens niet alleen voor Nederland. Vrijwel alle Europese indices sloten diep in het rood.

Het is dan ook zoeken naar groen. Een speurhond blaft bij Basic-Fit, die met +0,9% als een van de weinigen de dag wél mooi afsloot. Het had echter mooier kunnen zijn, gezien Basic-Fit gedurende de dag geregeld boven +3,5% kroop. Reden is het koopadvies dat ING vandaag naar buiten bracht.

Daarnaast zijn er voor de horeca versoepelingen in aantocht, dit biedt de hoop dat wellicht ook de sportscholen binnenkort weer de deuren mogen openen. Verder kondigde Frankrijk aan zeer grote winkelcentra te verbieden. Laat het nou net zo zijn dat Unibail-Rodamco-Westfield (-3,7%) 21 grote winkelcentra heeft in Frankrijk. .

Cijfers ASMI

Zojuist presenteerde ASMI zijn eerste kwartaalcijfers. De omzet steeg op kwartaalbasis met 14% naar €394 miljoen. De ordergroei nam het afgelopen kwartaal met 8% toe. Ter vergelijking: Bij Besi was er sprake van een ordergroei van 108%.

Voor het tweede kwartaal gaat ASMI uit van een omzet van $390 tot $410 miljoen. Verder geeft het bedrijf aan dat het rekent op een solide groei van de opbrengsten. Hier leest u de volledige cijferupdate.

Sterk setje cijfers van Flow Traders

Flow Traders (+1,7%) stelde aandeelhouders vandaag dik tevreden met zijn kwartaalcijfers. “De Q1-cijfers van het bedrijf verrassen in (sterk) positieve zin en liggen ruim boven zowel de consensus, als onze eigen taxaties”, legt IEX-analist Martin Crum uit in zijn analyse van Flow Traders.

De inkomsten stegen met 10% ten opzichte van het vorige kwartaal. De handelsinkomsten in deze eerste drie maanden kwamen namelijk uit op €142 miljoen. Net als de Ebitda van €79,3 miljoen is dat hoger dan verwacht.

Lees Crums volledige analyse hieronder:

Arcadis

Ook Arcadis (-1,7%) liet vandaag zien hoe het de eerste drie maanden van dit jaar volbracht heeft. De vrije kasstroom is verbeterd van minus €84 miljoen tot minus €39 miljoen. Daarnaast is de nettoschuld nog maar een kwart van wat de schuld een jaar geleden was.

Belangrijk is ook dat het bedrijf weer – zij het lichtjes – autonoom wist te groeien. Een negatief valuta-effect gooide echter roet in het eten en bracht het omzetcijfer met 4,5%-punt naar beneden tot -4%.

Voor de uitgebreide analyse van analist Peter Schutte verwijs ik u naar het artikel hieronder:

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omlaag.

Nederland: -3 basispunten (-0,21%)

Duitsland: -2 basispunten (-0,26%)

Italië: - 1 basispunt (+0,78%)

Verenigd Koninkrijk: - 2 basispunten (-0,73%)

Verenigde Staten: -2 basispunten (+1,56%)

Brede markt

Bijna alle indices in Europa staan in de min.

Ook op Wall Street treft men rode beurzen: S&P 500 (-0,7%), Dow Jones (-0,7%) en Nasdaq (-0,9%).

De euro weet een kleine 0,1% te stijgen en noteert 1,205 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,3%) en zilver (+0,2%) beiden een beetje in de plus.

Olie: WTI (-2,9%) en Brent (-2,1%) zakken beiden een paar procent weg.

De bitcoin (-1,9%) is nog niet klaar met dalen.

Het Damrak

De chippers ASMI (-2,9%), ASML (-2%) en Besi (-1,8%) eindigden allemaal in de min.

(-2,9%), (-2%) en (-1,8%) eindigden allemaal in de min. Deutsche Bank heeft een koopadvies op Galapagos (-0,1%) gezet, desondanks sluit het concern de dag nipt in het rood.

(-0,1%) gezet, desondanks sluit het concern de dag nipt in het rood. Zoals we gisteren ook al zeiden: Vivoryon (-6%) doet wat hij wil.

(-6%) doet wat hij wil. Ook Aegon (-3,1%) sluit in de min. Vandaag bleek wel dat de Nederlandse overheid heeft geprobeerd de verkoop van de Hongaarse divisie van Aegon toch door te laten gaan. Ook een koersdoel én adviesverhoging van Société Générale voorkomt niet dat de verzekeraar vandaag in de min eindigd.

(-3,1%) sluit in de min. Vandaag bleek wel dat de Nederlandse overheid heeft geprobeerd de verkoop van de Hongaarse divisie van Aegon toch door te laten gaan. Ook een koersdoel én adviesverhoging van Société Générale voorkomt niet dat de verzekeraar vandaag in de min eindigd. Een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux mag niet baten voor ABN Amro (-5,1%).

(-5,1%). Ondanks meevallende cijfers van Manpower sluit Randstad de dag op -0,9%.

de dag op -0,9%. Heijmans (-7,4%) ging toch echt gisteren ex-dividend.

(-7,4%) ging toch echt gisteren ex-dividend. Enkel DSM (+0,6%) en Wolters Kluwer (+0,1%) plussen in de AEX vandaag.

Adviezen

Arcadis: naar €40 van €30 en kopen - Bank Degroof

Basic-Fit: naar €45 van €30,50 en een adviesverhoging naar kopen - ING Equity Research

Heineken: naar €95 van €90 en kopen - KBC Securities

Akzo Nobel: naar €110 van €102 en een adviesverhoging naar kopen - KBC Securities

ABN Amro: naar €16,20 van €15,90 en kopen - Kepler Cheuvreux

Galapagos: kopen met een koersdoel van €110 - Deutsche Bank

Aegon: naar €4,10 van €3,20 en houden - Société Générale

