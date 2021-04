Waarom ABP wel in goud en bonds, maar niet in bitcoin zit

Beleggen doet u voor yield en handelen voor koerswinst, is mijn bescheiden kort-door-de-bocht-wijsheid. Het ABP denkt er volgens Thijs Knaap in deze draad zo over en hij legt uit waarom het pensioenfonds wel in (staats)obligaties en goud, maar niet in bitcoin zit.

Veel institutionele beleggers, waaronder mijn werkgever, stoppen geen geld in bitcoin. Ik licht het vanochtend toe in het FD. Omdat het stuk gisteren al online stond krijg ik al een dag advies van deskundigen over asset allocatie voor pensioenfondsen. 1/5 https://t.co/AUXYQGG5v5 — Thijs Knaap (@ThijsKnaap) April 12, 2021