BeursVandaag: Woord is aan de cijfers

Bescheiden rode koersen op de borden nu, maar wel staat alles lager. Er is weinig nieuws dit weekend en nu voorbeurs na een mooi ritje op Wall Street.

Verrassend deze koers? Dit is het nieuws dit weekend, de $2,75 miljard boete die Alibaba krijgt. China scherpt overigens verder de regels voor datagebruik aan. Tencent doet -2,15% en u weet waarom ik die noem. Prosus dus.

Alibaba shares jump 5% after being hit with $2.8 billion fine in anti-monopoly probe https://t.co/VsAuEKh8hB — CNBC (@CNBC) April 12, 2021

Vandaag nog even niet, maar deze week komt het Q1- cijferseizoen al meteen flink uit de startblokken. Dit zijn ze allemaal. Morgen is er ook die Amerikaanse inflatie (CPI maart) , donderdag zijn er voorlopende indicatoren over april uit Duitsland en VS vrijdag is er het Chinese BBP Q1.

Just Eat Takeaway

Fagron

NSI

TomTom

Beter Bed

Fastned

Bovendien zijn er de nodige aandeelhoudersvergaderingen en er zijn ex-dividenden van onder meer Ahold Delhaize en KPN. In het buitenland hebben cijfers:

JPMorgan Chase

BlackRock

Goldman Sachs

Wells Fargo

Citigroup

PepsiCo

PPG

In mijn vooruitblik van gisteren plakte ik deze AEX-grafiek. Beter kan niet? Het ding staat aan de vooravond van het Q1-cijferseizoen op een all time high en ondanks dat de trend omhoog is, gaat de waardering omlaag. Dat komt door de aantrekkende analistenverwachtingen die zelfs momentum lijken te krijgen.



De opening is net even lager, gewoon omdat het kan. De networks geven zowaar een keer geen specifieke reden. De AEX heeft overigens 717,69 als top staan.



Marktbreed daalt echt alles en iedereen, alleen de dollar is ietsie opgelopen dit weekend. Bitcoin doet +3,1% op ruim $60K.



De rentes lopen niet meer op.



Dat geldt ook voor de Amerikaanse inflatieverwachtingen, die zijn per saldo ook vlak. Ook een plaatje van gisteren, ik vergelijk die rente met de actuele dividendrendementen:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag. Alleen GrandVision heet nu iets te melden.

08:06 GrandVision verkoopt Chileens onderdeel

07:56 AEX start handelsweek in het rood

07:25 Meer faillissementen in maart

07:20 Microsoft wil Nuance Communications overnemen - media

07:07 Europese beurzen openen lager

07:01 Bijna 136 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

11 apr Cijferseizoen van start

11 apr Ruim 135,4 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

10 apr Miljardenboete voor Alibaba

10 apr EU wil heffingspauze van zes maanden met VS - media

10 apr Update: Aramco verkoopt minderheidsbelang in oliepijplijnen

10 apr BlackRock fractioneel groter in Just Eat Takeaway

10 apr Ruim 134,5 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

09 apr PostNL krijgt nieuwe vergunning voor overname Sandd

09 apr Wall Street met records weekend in

09 apr Beursupdate: AEX op Wall Street

09 apr Olieprijs daalt licht

09 apr Pfizer wil coronavaccin bij 12 tot 15-jarigen inzetten

09 apr Heijmans verlengt syndicaatslening

09 apr Wall Street op recordjacht

09 apr Europese beurzen hoger het weekend in

Analistenadvies:

Randstad: naar neutral van overweight en naar €65 van €60 - JP Morgan

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

09:00 Nedap notering €2,25 ex-dividend

09:00 Ordina notering €0,237 ex-dividend

14:30 Kendrion AvA

En dan nog even dit

Microsoft rijgt kralen, maar dit is wel een grote:

Microsoft in talks to buy AI firm Nuance Communications for about $16 billion https://t.co/7n6bT2pVjM pic.twitter.com/fjLKdK2O9E — Reuters Business (@ReutersBiz) April 11, 2021

Arbeidscontracten dus, goed voor JET?

Europe could be seeing the decline of its gig economy. And new rules could mean higher prices https://t.co/7kOFwJ8oow — CNBC (@CNBC) April 12, 2021

JD.com bijvoorbeeld of of Pinduoduo:

On @Breakingviews: A $2.8 billion fine is a light penalty for Alibaba’s abuse of its market dominance. But orders to spearhead healthy competition raise the prospect of further changes that could cause serious damage, says @mak_robyn https://t.co/SCT4D2i2mD pic.twitter.com/cHAdiUdYgC — Reuters Business (@ReutersBiz) April 12, 2021

Het was me daar ook een IPO-feest...

Analysis: Chinese tech start-ups pull IPO plans as Beijing tightens scrutiny https://t.co/OytQcAkTmu pic.twitter.com/aCY8k4T3du — Reuters Business (@ReutersBiz) April 12, 2021

Geen nieuws, dacht ik:

Shorten, altijd controversieel:

Short selling plays several important roles in the market, including accurate price discovery and early detection of fraud. Analysts warn that social media and meme stocks could bring about changes to the practice. https://t.co/diwqgOZxyw pic.twitter.com/Y3NgxgZo0s — CNBC (@CNBC) April 12, 2021

Inflation is just around the corner?

High shipping expenses for businesses are getting sealed into contracts for the next 12 months, forcing companies to pass the extra costs on to consumers https://t.co/IjN6zsm31i — Bloomberg Markets (@markets) April 12, 2021

Nog eentje dan:

Here's why inflation is the only signal that the post-Covid boom will heed https://t.co/Uy71xOnCPY — Bloomberg Markets (@markets) April 12, 2021

Wat vinden we er van?

Daimler’s new flagship electric sedan will generate “reasonable” returns right from the start as the vehicle features top-line technology, CEO Ola Kallenius said https://t.co/GqxfUE0Jlk — Bloomberg Markets (@markets) April 12, 2021

Donderdag gaat Coinbase naar de Nasdaq:

#Bitcoin December futures reach $73,500. Bitcoin’s 3mth futures premium reached a record-high of 50%, signaling market inefficiencies. https://t.co/6eZVo6CWSk pic.twitter.com/Mulve1IV2i — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 11, 2021

Deze sluit hier wel aardig op aan:

WATCH: Central banks are exploring their own digital currencies as a way to fight off potential financial exclusion.



More on @crypto: https://t.co/UZP6ITWPRn pic.twitter.com/OmbM02rP9w — Bloomberg Crypto (@crypto) April 12, 2021

Veel plezier en succes vandaag.