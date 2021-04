TA: Amerikaanse rente en dollar

Waar is de ECBO als de futures rood zijn? Aziatische centrale Banken laten zelfs zeer rode futures toe? Zelfs de FED laat rode futures toe. Nasdaq is toe aan een top. Maar komt die vandaag of pas einde van de week? Afwachten. Tot nu toe is de Nasdaq future miniem rood. Dus het kan daar nog alle kanten op. AEX te veel rode fondsen. Allemaal delisten. Centrale Bankiers vervangen. Op maat voor een flinke correctie? Het kan zeker, maar er is nog wel wat ruimte de komende twee weken voor hogere koersen? Het wordt wel krap. INGee. Weg er mee. Dat denken de verkopers. RoRAMPo is geen RoDAMco vandaag. Dat denken de verkopers. Heineken. Niet te zuipen. Dat denken de verkopers. Besi. Chippies komen ze tekort in de wereld en dat betekent een top. Dat denken de verkopers. Shell. Brent gaat niet lekker, dus shell ook niet. Dat denken de verkopers. Akzo. Tijd voor een top daar. Dat denken de verkopers. ASML gaat nog hoger en hoger. De kwartaal cijfers heb ik op een kleine 5 miljard euro omzet gezet als ze de huidige ratio's willen handhaven. Ze gaven zelf een band breedte aan van 3.9 a 4.1 miljard euro. Dat deden ze het vorige kwartaal ook, maar toen kwamen ze volgens mij op 4.4 miljard euro uit. Weinig waarde toevoegend bij ASML behalve de koers oppompen. Het werk. Opvallend in de Nasdaq is dat Apple en Tesla een lagere top noteert, terwijl de andere grote gelijke jongens als Microsoft, Alphabet een hogere - nieuwe top laten zien. Ze zijn het niet geheel eens - de grote jongens in de Nasdaq, maar over een ding zijn ze het wel eens: Ze zijn aan het toppen. Alle grote jongens. DSM is een geweldige topper. Philips ook. Zo. Ik had ze gemist, maar Wolters Kluwer draait als een tierelier. Bijna 77 euro daar. Als het zo doorgaat kan de gehele AEX de-list worden. Dat betekent promotie uit de AMX (alleen groene fondsen) en desnoods de mini index (alleen groene fondsen) of zelfs de lokale markt (alleen groene fondsen). ECBO waar blijft je?