TA: Amerikaanse rente en dollar

Amerikaanse obligaties komen, na een felle stijging, tot rust. Net als de euro/dollar.

De Amerikaanse 30-jarige obligatie heeft geen best jaar achter de rug. Met de adem van de Covid-pandemie in de nek, is de US T Bond (30yr) gekelderd van $186,41 (top van 13 maart 2020) naar $153,81 (de bodem van 19 maart).

In het spiegelbeeld steeg de Amerikaanse 30-jaars kapitaalmarktrente van 0,70% naar 2,34%.

Verdere rentestijging van de baan?

Beleggers in de Verenigde Staten zijn er thans overigens van overtuigd dat er voorlopig geen sprake zal zijn een verdere rentestijging. Ook de Federal Reserve ziet geen reden om in te grijpen, ondanks de oplopende inflatie en de stevige economische groeivooruitzichten. Voor dit jaar wordt rekening gehouden met een economische groei van 6,5%.



De spectaculaire ontwikkelingen op de Amerikaanse obligatiemarkt zien we goed terug in het verloop van de dollar. Deze is in het afgelopen jaar fors hersteld van €0,94 naar €0,86. Vice versa steeg de euro van $1,07 naar 1,23 dollarcent.

Vandaag houd ik de Amerikaanse rente en dollar tegen het licht. Technisch bezien en vanuit het meerjarig perspectief kent de Amerikaanse kapitaalmarktrente nog steeds een dalende trend.

Lange termijn: Amerikaanse rente

De Amerikaanse 30-jaars kapitaalmarktrente heeft rond weerstand 2,43% (de top 15 november 2019) het koersdoel bereikt. Pas na een solide uitbraak komt er meer ruimte vrij.

Meerjarig: Amerikaanse rente

Bezien vanuit een meerjarig perspectief beweegt de Amerikaanse 30-jaars kapitaalmarktrente nog steeds neerwaarts. Vanaf 2008 laat de rente in de VS een patroon met lagere toppen zien.

De bovenkant van het neerwaartse trendkanaal bevindt zich iets boven de 3%. Dit geeft aan dat de rente op langere termijn aan de bovenkant begrensd is.



US 30 year T Bond

De Amerikaanse 30-jarige obligatie, de US 30 year T Bond, heeft de steun van $153,81 (de bodem van 19 maart) bereikt, binnen de dalende trend. De neerwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien de laatste bodem naar onderen wordt gebroken.

Na een doorbraak onder de steun van $153,81 wordt $144,22 het volgende neerwaartse koersdoel.

De weerstand van de US T Bond ligt rond $186,41 (gevormd op 13 maart 2020).



Amerikaanse dollar versus euro

Het valutapaar USD/EUR vormt een potentiële lagere pullback-top onder de bodems van 2019 en 2020 rond 0,86.

Deze oude steun fungeert nu als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Er ligt steun op 0,80 (de bodem van 16 februari 2018).



Euro versus Amerikaanse dollar

De EUR/USD lijkt op te veren vanaf de steun van 1,16 (de bodem van 3 november 2017).

Een zijwaarts koersverloop is voorlopig het meest waarschijnlijk boven deze pullback steun. Pas na een doorbraak en slotstand onder de steun zou een nieuwe verzwakking optreden.

De weerstand ligt op 1,26 (gevormd op 16 februari 2018).