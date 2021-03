TA: Inhaalmanoeuvre Volkswagen

JPMorgan Chase & Co heeft voor het eerst een belang in Randstad gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 16 maart 2021.



Het kapitaalbelang bedraagt 2,55 procent en het stemrecht 3,20 procent. Het belang wordt grotendeels middellijk reëel gehouden en voor een klein stukje middellijk potentieel.