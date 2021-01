Op jacht naar de illiquiditeitspremie voor haar relaties

OHV Vermogensbeheer is letterlijk van alle markten thuis. Dankzij een eigen handelsdesk hebben de ruim 50 specialisten de beschikking over een zeer uitgebreide gereedschapskist, waarmee ze direct kunnen inspelen op alle marktontwikkelingen. Sinds kort is er een nieuwe beleggingscategorie bijgekomen: MKB-leningen.

OHV Vermogensbeheer is inmiddels een vertrouwd gezicht in de verkiezing van de IEX Gouden Stier. Al voor het derde jaar op rij is de vermogensbeheerder uitgeroepen tot Beste Keuze.

Dat is niet voor niets. Terwijl veel partijen hun relaties naar standaardportefeuilles geleiden, kiest OHV voor maatwerk. “Wij onderscheiden ons met onze unieke infrastructuur”, licht directeur Erik Bakker toe. “Dankzij een eigen handelsdesk en zijn rol als intermediair voor institutionele beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, kunnen wij direct handelen op vrijwel alle beurzen ter wereld. Dat zorgt voor snelheid, flexibiliteit en scherpe prijzen.”

Van guldensmakelaar tot vermogensbeheerder

Deze unieke marktpositie dankt OHV aan zijn historie, die teruggaat tot 1932. Het bedrijf is ontstaan uit een fusie tussen drie bemiddelaars in de valuta-, geld- en kapitaalmarkt: Oolders, Heijning & Voogelaar.

Het bedrijf, dat vroeger in de volksmond ‘guldensmakelaar’ werd genoemd, had aanvankelijk institutionele partijen, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, als relatie. Eind 2008 breidde OHV de dienstverlening uit naar particulieren met een belegbaar vermogen vanaf €100.000. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders van ons land.

Maar de handelsdesk is gebleven. Dit biedt OHV Vermogensbeheer toegang tot markten die voor andere partijen lastig te betreden zijn. “Wij kunnen bijvoorbeeld handelen in illiquide beleggingen, zoals emerging debt en infrastructuurfondsen. Dat is vooral interessant voor beleggers met een langere beleggingshorizon”, zegt Bakker.

Illiquiditeitspremie

Een nadeel van illiquide beleggingen is dat ze niet dagelijks verhandelbaar zijn. Maar als beloning voor dit ongemak kan de belegger een hoger rendement tegemoet zien: de zogeheten illiquiditeitspremie. “Als je het geld langere tijd kunt missen is het zonde om die premie niet op te strijken”, zegt Bakker.

Vooral in vastrentende waarden kan dit volgens hem interessant zijn. “Voor evenwicht in de portefeuille is het verstandig om ook te beleggen in obligaties. Maar vrijwel alle staatsobligaties in Europa hebben inmiddels een negatieve yield. En zolang het opkoopbeleid van centrale banken zo agressief is, blijft dat zo”, zegt Bakker.

Leningen met staatsgarantie

Daarom heeft OHV Vermogensbeheer een alternatief tot zijn beschikking: leningen met een staatsgarantie, van bijvoorbeeld woningbouwverenigingen en gemeenten. “Die leveren een hoger rendement op dan Nederlands staatspapier, terwijl de risico’s niet groter zijn”, aldus Bakker.

Hij erkent dat je er niet rijk van wordt. “Maar deze obligaties leveren wel een positief rendement en vormen een veilige haven bij marktstress. Dat maakt ze zeer waardevol.”

MKB-leningen

Sinds kort is er nog een nieuw product aan het assortiment toegevoegd: MKB-leningen. In dit marktsegment is OHV al langere tijd thuis, als meerderheidsaandeelhouder in MKB leningenplatform Voordegroei.

Ook bij MKB-leningen kunnen beleggers een illiquiditeitspremie tegemoet zien. Ze worden aangeboden in een eigen beleggingsfonds: het Fresh Dutch SME Fund.

De leningen voorzien in een behoefte, merkt Bakker. “Vroeger waren bedrijven aangewezen op de bank voor een krediet. De bank streek de rentemarge – het verschil tussen verstrekte spaarrente en ontvangen rente op leningen – op. Nu kunnen particulieren zelf leningen verstrekken aan het MKB en hier rendement op maken.”

Ook voor MKB-ondernemers is deze markt interessant, want zij hebben nu een alternatief als ze financiering zoeken.

Veiligheidskleppen

OHV Vermogensbeheer heeft verschillende veiligheidskleppen ingebouwd om de risico’s voor de belegger zo klein mogelijk te houden. Zo is het fonds breed gespreid over verschillende sectoren, marktsegmenten en regio’s. Bovendien zijn de fondsbeheerders zeer selectief. “Wij investeren niet in startende bedrijven. Ondernemingen die voor financiering in aanmerking willen komen, moeten minimaal twee jaar bestaan en beschikken over een positieve cashflow”, zegt Bakker. “Bovendien moeten ze zekerheden bieden, zoals een privéwoning, bedrijfspand of debiteurenbeheer als onderpand.”

Verder lossen de bedrijven tussentijds af op de leningen, die allemaal een looptijd hebben van vijf jaar. “Ook dat vermindert het risico”, meent Bakker. Hij wijst erop dat het dochterbedrijf Voordegroei, dat zorgt voor gekwalificeerde MKB-bedrijven die geld willen lenen, beschikt over het keurmerk Erkend MKB Financier. Hiervoor komen alleen partijen in aanmerking die voldoen aan hoge eisen voor verantwoorde financiering.

Het Fresh Dutch SME Fund is het derde beleggingsfonds dat OHV Vermogensbeheer heeft ontwikkeld, naast het Fresh Fixed Income Fund (dat zich toelegt op obligaties) en het Fresh Active Equity Fund (aandelen).

Overnames

Maar de ambities van OHV rijken verder. Het bedrijf wil uitgroeien tot een landelijk opererende vermogensbeheerder, met meerdere diensten. OHV Vermogensbeheer heeft naast hoofdkantoor in Amsterdam twee andere vestigingen in Capelle aan den IJssel en het Noord-Brabantse Hoeven. "Die lokale aanwezigheid willen we uitbreiden," zegt Erik Bakker. De eenvoudigste manier om dat te bereiken is door overnames. Om straks te kunnen opschalen, investeert OHV alvast flink in zijn CRM-systeem.

Ook wil het bedrijf zich meer richten op directeur-grootaandeelhouders, door bijvoorbeeld het aanbieden van effectenkredieten, waarbij leningen zoals hypotheken worden verstrekt op basis van de effectenportefeuille.

Verder is OHV bezig om eigen scenario-analyse software te ontwikkelen, waarmee kan worden doorgerekend hoe de portefeuilles van relaties zich naar verwachting zullen ontwikkelen in verschillende scenario’s.

Korte lijntjes

Ondertussen moet OHV manoeuvreren in de coronastorm. Het contact met relaties heeft vanwege de lockdown noodgedwongen een andere vorm gekregen. “Onze events hebben plaatsgemaakt voor webinars. En we zijn begonnen met een podcast, waarbij onze hoofdeconoom na elke ECB- en Fed-meeting uitleg gaf. Op deze manier kunnen we onze relaties toch goed blijven informeren.”

De persoonlijke gesprekken vinden nu online plaats. Vooral in maart vorig jaar, toen de beurzen wereldwijd kelderden, waren de lijntjes kort. “We hebben toen heel intensief zitten videobellen met relaties, om uit te leggen hoe hun portefeuilles waren belegd en wat de vooruitzichten waren”, blikt Bakker terug. “We konden veel relaties geruststellen dat een harde krimp vaak wordt gevolgd door een stevig herstel. Die voorspelling is gelukkig ook uitgekomen. De storm is gaan liggen.”