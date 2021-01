De onvermijdelijke all-time high AEX?

Hoe kijkt u hier tegenaan - zolang iedereen zich thuis zit te vervelen, maar wel geld heeft, stijgen de koersen? Misschien moeten we ook niet raar opkijken als het beursfeest over is, als ergens in H2 (?) de boel weer opengaat. Dan gaan mensen andere dingen doen en vooral hun geld aan andere dingen uitgeven. Misschien nemen ze daarvoor ook winst.

Zomaar gedachte. Mss is gek genoeg hele winter in lock down (want daar draait het op uit?) net wat #AEX prijsindex nodig heeft om all time high uit 2000 (intradag 703,18) schop te geven? pic.twitter.com/WEIQtxffKH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 7, 2021

Voor u weer los aat over hoe vreselijk aandelen zijn, want... Ik schijf het ook al voorbeurs. Geld verdienen is een spelletje dat uiteindelijk lucratiever is dan prijsactie. Hier de AEX en AMX prijs- en herbeleggingsindices sinds de top van de markt op 5 september 2000. Niet slecht toch? Herbelegd dan.