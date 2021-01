BeursVandaag: Bizarre markt

Er is nog geen witte rook uit Georgia, de dollar daalt, de Saudi's knijpen eigen oliekraan af, de VS rente staat weer boven 1% en bitcoin gaat doorrrr.

Georgia zegt u? Ja, dat gaat er over of de Democraten al dan geen meerderheid op Capitol Hill krijgen. Het is wachten op de uitslag dus. Hoe het ook uitpakt, hier kunt u minister van Schoenen Hugo de Jonge dan weer niet de schuld van geven. Wat u noemt gemengd beeld nu: Europese futures plussen, Amerikaanse dalen.

De Nasdaq 100 mini maart future staat zelfs ruim -1%, ofwel de markt denkt dat de Dems winnen...? Deze CNBC mevrouw gilt u verder bij.

Here's what the Georgia Senate runoff elections mean for Wall Street. ?? “Wall Street awaits results from Georgia runoff elections”https://t.co/P0JLaVqXuY — CNBC (@CNBC) January 5, 2021

We doen het vandaag verder met name met de inkoopmanagersindices dienstensector december en maak u maar op voor Europese en Amerikaans drama? Azië valt mee, China zelfs sterk en kijk aan, Ierland kleurt ook nog net groen.

En wie hebben we hier? Wereldhave:

Welgeteld één regel, maar Sligro verslaat de omzetverwachting 2020. Verder vergeten we dat jaar maar heel snel en in ieder geval wordt Q1 en misschien wel H1 ook niet gemakkelijk.

Marktbreed springt dus vooral het grote verschil in futures in het oog. Niet alleen tussen Europa en VS, maar vooral de spread tussen S&P 500 (brede markt) en Nasdaq 100 (technologie) mag er zijn, na een prima dagje Wall Street.

De rentes dan, u mag de spread tussen dollar-benchmark VS en euro-collega Duitsland zelf uitrekenen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren

07:41 Bitcoin naar nieuwe recordhoogte van 35.000 dollar

07:39 Unilever test stof uit zeewier in strijd tegen bacterielagen

07:31 Parkeer- en tankapp Ease2Pay groeide ondanks coronacrisis

07:29 Nederland ondanks lockdown duizenden bedrijven rijker

07:18 Japanse beurs zet verliesreeks voort

05 jan 'China wil gebruikersgegevens van betalingsbedrijf Ant Group'

05 jan Beurzen New York sluiten met winst

05 jan Autoverkopen in VS fors gedaald in 2020 door coronacrisis

05 jan Saudi-Arabië gaat vrijwillig eigen olieproductie fors verlagen

05 jan 'Personeel Goldman eind dit jaar gevaccineerd terug op kantoor'

05 jan Minder vluchten op Groot-Brittannië door lockdown

05 jan Kleine plus voor aandelenbeurs Amsterdam

Analistenadvies luidt:

Aegon: naar €3,20 van €3,50 - Deutsche Bank

AkzoNobel: naar €102 van €90 - Citigroup

ArcelorMittal: naar €22,50 van €21 - Morgan Stanley

ASR: naar hold van buy - Deutsche Bank

IMCD: naar €115 van €125 - Credit Suisse

NN: naar hold van buy en naar €39 van €40 - Deutsche Bank

Prosus: naar €133 van €126 - Credit Suisse

Randstad: naar €60 van €59 - Credit Suisse

Boskalis: naar €16,50 van €24,10 - HSBC

De agenda:

00:00 Beoordeling EMA coronavaccin Moderna

06:00 Duitsland inflatie CPI dec +0,6% MoM

08:00 Sligro omzetcijfers Q4

09:15 Spanje services PMI dec 45,0

09:45 Italië services PMI dec 45,3

09:50 Frankrijk services PMI dec 49,2

09:55 Duitsland services PMI dec 47,5

10:00 EU services PMI dec 47,3

10:30 VK services PMI dec 49,9

15:45 VS services PMI dec

16:00 VS Fabrieksorders nov +0,7% MoM

En dan nog even dit

De terugblik:

Wall Street recovered some of the losses from the prior session as a jump in manufacturing activity soothed investor fears of economy https://t.co/0eGhT9AVPp pic.twitter.com/sB75IwXDyv — Reuters Business (@ReutersBiz) January 6, 2021

Kijk aan, er komt een miljardenbedrijf (?) naar het Damrak?

File-sharing giant WeTransfer banks on bumper float https://t.co/Jxhv6ZLaiJ — Sky News Business (@SkyNewsBiz) January 5, 2021

Saoedische verassing:

Brent oil rises to highest since February after Saudi Arabia output cut https://t.co/JyEEC6pEHo pic.twitter.com/gHv0KRT5Vd — Reuters Business (@ReutersBiz) January 6, 2021

Vrijdag:

Samsung Q4 profit likely up 33% on chip, display panel sales https://t.co/CjqRkaYZdw pic.twitter.com/i7e6hvicFU — Reuters Business (@ReutersBiz) January 6, 2021

Kijk, exact dit:

Deze sluit er naadloos op aan. Verzin de rest zelf maar.

As several Wall Street firms plan moves to cheaper U.S. cities, BlackRock is planting its feet firmly in Manhattan and telling employees to not get too attached to remote work https://t.co/vkvpb8vCoj — Bloomberg (@business) January 5, 2021

Dit. Michael maakt gehakt van...

I don't think today is one of the greatest stock market bubbles of all-time. https://t.co/MkGoU4sR3k — Michael Batnick (@michaelbatnick) January 5, 2021

Op papier dan, maar toch:

Elon Musk made $250,000 last year.



Per minute.



Every hour of every day. https://t.co/15lDMO95ZZ — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) January 6, 2021

Nog een keer dit. Hoe harder de lock downs nu, hoe meer we straks weer gaan leven, met geld smijten én de prijzen verhogen? En misschien wel niemand die dan nog naar de beurs kijkt.

Goedemorgen, een muur van geld popelt om in actie te komen. “Alleen al in het tweede kwartaal van 2020 werd er volgens De Nederlandsche Bank (DNB) 12,4 miljard euro méér gespaard dan in het jaar daarvoor” https://t.co/FmX8rtICgL — Tadek Solarz (@TadekSolarz) January 6, 2021

Veel plezier en succes vandaag!