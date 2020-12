TA: Auto's weer in trek

Met nog slechts een paar handelsdagen te gaan, kunnen we de balans opmaken van het afgelopen jaar. De technologiesector heeft het erg goed gedaan en zet de stijgende trend van de afgelopen jaren voort. De oliesector blijft daarentegen wat achter en heeft een matig jaar achter de rug. Gelukkig hebben de laatste maanden nog voor wat herstel gezorgd.

Opvallend sterke prestaties zie ik in de autosector. Opvallend zeg ik, omdat je zou verwachten dat het aantal autoverkopen in de huidige situatie, met het vele thuiswerken, zou zijn afgenomen. De autosector ligt er technisch echter goed bij en ook bij de inidividuele autobouwers zien we sterke technische plaatjes.

AEX-index herstelt sterk

De Nederlandse beurs (AEX-index) had met de forse koersval van maandag de steile stijgende trend afgebroken, maar weet zich goed te herpakken. De afgelopen dagen is de AEX index sterk hersteld en is een groot deel van het verlies ongedaan gemaakt.

Per saldo kan er nog steeds naar boven worden gekeken met 632,12 punten als eerste koersdoel. Vandaag is de beurs slechts een halve dag open (tot 14.00u) vanwege kerstavond.

BMW bereikt koersdoel

De Duitse autobouwer BMW is de afgelopen maanden sterk opgelopen. Na de daling van begin dit jaar is de koers goed hersteld. De langetermijn-dalende trend werd afgebroken en een stijgende trend is ingezet.

BMW heeft binnen de stijgende trend het eerste koersdoel in de zone rond weerstand €78,00 bereikt. De opwaartse trend kan worden voortgezet indien BMW boven de laatste top weet te breken. Dan mag men verdere koersstijging verwachten.

Peugeot oogt krachtig

De Franse autobouwer PSA Peugeot, waar ook Citroën en Opel onder vallen, beweegt in een sterk stijgende trend. Nadat de koers wist terug te keren boven het 200-daags gemiddelde is deze zonder om te kijken verder opgelopen.

Het aandeel is nu op weg naar de weerstandszone van de oude toppen van 2018 en 2019 rond €26. Een nieuwe hogere koersbodem boven de 200-dagenlijn zal de stijgende trend bevestigen en een nieuw koopmoment opleveren.

Tesla is niet te stoppen

Door de sterke koersstijging van het afgelopen jaar is de marktwaarde van Tesla in korte tijd geëxplodeerd. De bouwer van elektrische auto's heeft daarmee recent een plek verdiend in de S&P 500-index.

Hoewel de concurrentie bij elektrische auto's flink is toegenomen en Tesla aan marktaandeel lijkt te verliezen, blijven beleggers positief gestemd. De sterk stijgende trend is intact en kan verder omhoog richting koersdoel $800. Een flinke tussentijdse dip is echter niet uitgesloten. Zolang de koers boven steun $379 beweegt, is de stijgende trend intact.

General Motors bereikt koersdoel

De Amerikaanse autobouwer General Motors heeft een sterk jaar achter de rug. Hoewel de koers in eerste instantie nog flink onder druk stond, is de trend later in het jaar duidelijk gedraaid.

Het concern is nog altijd een van de grootste fabrikanten van auto's ter wereld en verkoopt het grootste deel van zijn auto's in China. De aanhoudende vraag vanuit dit land zorgt voor de sterke stijging van de koers van het aandeel.

General Motors beweegt in een mooie stijgende trend en heeft inmiddels koersdoel $46,76 bereikt. De huidige adempauze vindt plaats binnen de stijgende trend. Het aandeel lijkt zich op te maken voor een nieuwe aanval op de weerstand. Na een doorbraak kan de koers verder omhoog richting koersdoel 50 dollar en hoger.