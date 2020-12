Hoe u voor te bereiden op 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Beurs vandaag Categorie: Overig

Elianne Kuepers (RTL Z) presenteert voor u het Outlook 2021-debat! Vijf bekende beleggingsexperts gaan vanuit hun verschillende invalshoeken in discussie over de beste manier om u voor te bereiden op het volgende beursjaar. Gaan we terug naar het oude normaal? Door naar het nieuwe? Hoe kunt u het beste positie nemen als u geen idee heeft wat het gaat worden? Royce Tostrams (IEX/tostrams.nl), Martine Hafkamp (Fintessa Vermogensbeheer), Geert Jan Nikken (Leomont), Arend Jan Kamp en Niels Koerts (IEX) gaan met elkaar in discussie over de technische, fundamentele en macro-economische vooruitzichten. U kunt het debat onine gratis volgen. Heeft u ook een vraag? U kunt die doorgeven bij uw inschrijving. Voorafgaand aan het debat kunt u door de dag heen drie webinars bekijken waarin u kunt kennismaken met de visie van de deelnemers. 10.00-10.45



Royce Tostrams, de godfather van de technische analyse in Nederland, neemt u mee door de koersgrafieken die 2020 bepaalden en gaat voor u op zoek naar de meest veelbelovende technische patronen voor het komende beursjaar. 12.00-12.45



Geert Jan Nikken is een van de bekendste technisch analisten van Nederland. Speciaal voor dit Outlook-seminar ging hij, gewapend met zijn vaste TA-toolbox, op zoek naar de beste kansen in de markt. Die presenteert hij in dit webinar aan u op de van hem bekende vlotte en toegankelijke wijze. 16.00-16.45



Marketwatcher Arend Jan Kamp en aandelenanalist Niels Koerts zullen op een luchtige manier de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen beursjaar bespreken. Ook zullen zij alvast vooruitblikken op 2021. Welke zwarte zwaan komt er mogelijk voorbij? En welke aandelen maken een grote kans om de markt te outperformen? Niels zal verder ingaan op zijn eigen ervaringen met turbo's en uitleggen hoe beleggers met turbo's op de markt kunnen inspelen. 20.30-22.00



Onder leiding van Elianne Kuepers (RTL Z) gaan de experts het debat aan over hoe beleggers zich kunnen voorbereiden op het beursjaar 2021. Wordt 2021 het jaar van 'back to normal' of heeft de coronacrisis de zaken definitief veranderd?



In een interactieve sessie van anderhalf uur, waar we ook de kijkers bij betrekken, bespreken we de lessen van het bijzondere beleggingsjaar 2020 en uiteraard de kansen voor het komende jaar. En natuurlijk geeft iedere expert u zijn of haar tip voor 2021 mee. Dit event wordt mogelijk gemaakt door Société Générale, uitgever van beursproducten zoals Turbo’s, Factors en Certificaten.

