ECB live: "We gaan door tot 2023"

De ECB laat zoals verwacht en ingeprijsd de rente op 0,0 en -0,5% voor banken, zeg maar. Wel breidt de bank haar monetaire financieringsprogramma's uit om de weer onder corona gebukt gaande EU-economie een zwengel te geven. Hier is het lange, lange persbericht.

De ECB geeft voor €500 miljoen meer aan PEPP uit (wat een toepasselijke naam...) en rekt de bestaande programma's verder op in tijd of met een percentage. Veel afkortingen in het persbericht, zeg het maar: mag u alles ook onder één noemer plaatsen, ofwel Modern Monetary Theory.

(underwhelming) ECB decisions:

- €500bn PEPP boost until at least Mar-22

- PEPP reinvestment until at least end-2023

- 3 new TLTRO-III at -1% rate until Jun-22, larger allowances (from 50% to 55% of eligible book)

- looser collateral until Jun-22

- 4 new PELTROs

- APP unchanged — Frederik Ducrozet (@fwred) December 10, 2020

Amper koersreactie, want er zitten geen verrassingen of nieuwigheden bij. Ik hoopte zelf op echt helicoptergeld, al was het maar voor horeco-ondernemers en al die anderen die met hun zaak, baan, pensioen of hele bestaan de crisis namens ons allen betalen. Dit is hooguit weer een steuntje in de rug voor de markten...?

"We gaan door tot zeker tot 2023"#ECB

Euro stijgt pic.twitter.com/Fj9piiP4yb — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 10, 2020

Hier is alvast het spelertje van de persconferentie om 14:30 uur: