Pokerface Altice

Hoe luidt stiff upper lip in het Frans? En geen cent teveel? CEO, grootaandeelhouder en oprichter Patrick Drahi blijft bij zijn bod van €4,11 op zijn eigen Altice Europe. Niet alleen klonk en ongetwijfeld klinkt nog steeds hier veel protest tegen, de koers staafde het ook. En hoe langer hoe meer tot zelfs €4,45.

Daar is nu even wat af, maar wat er ook op het bord staat, het is geen €4,11. Beter gezegd 1 à 2% daaronder ofzo, wat doorgaans aangeeft dat het een gelopen race is. Er zit nog steeds in de prijs.