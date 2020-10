Biden versus Trump: de winnaar volgens beurs en economie

De aankomende presidentsverkiezingen in VS houden de gemoederen flink bezig. Wat zegt de stand van de economie én de S&P 500 over de potentiële uitslag?

Door Salah-Eddine Bouhmidi

Als je de geschiedenis moet geloven, is het antwoord op de vraag wie de Amerikaanse verkiezingen wint vrij eenvoudig, maar ook tweeledig.

Trump wint

Sinds 1928 zijn de prestaties van de S&P 500 in de drie maanden voorafgaand aan de Amerikaanse verkiezingen doorslaggevend geweest. Als de breedte-index in deze periode een positief rendement laat zien, wint de zittende president in 84% van de gevallen de verkiezingen. Een negatief rendement in deze periode leidt tot een nederlaag voor de zittende president.

Sinds 1984 is dat zelfs iedere keer opgegaan: elke zittende president die in de drie maanden voor de verkiezingen een positief rendement zag op de beurzen, heeft vervolgens gewonnen.

De afgelopen drie maanden was de koersontwikkeling van alle belangrijke Amerikaanse aandelenindices positief. Volgens de historische waarnemingen op basis van de S&P 500 gaat de huidige president Donald Trump dus de verkiezing winnen.

Biden wint

Er is echter ook een correlatie tussen verkiezingsuitslag en de stand van de economie. Sinds 1932 is het zo dat een zittende Amerikaanse president er altijd in geslaagd is te worden herkozen, behalve wanneer zich tijdens zijn ambtstermijn een recessie heeft voorgedaan.

De coronapandemie heeft de wereldeconomie en ook de Amerikaanse een recessie ingeduwd. Op het moment zien we een aanzienlijke daling van het Amerikaanse bruto binnenlands product. Volgens deze theorie zal Donald Trump dus niet als zittende president worden herkoze,n en zal Joe Biden de nieuwe president van de VS worden.

Statistische analyse van deze kwestie wijst erop dat wie er ook president wordt, de verkiezingsoverwinning nipt zal zijn.





Salah-Eddine Bouhmidi is Head of Markets - Germany, Austria & Netherlands bij IG. Met meer dan 15 jaar ervaring in de financiële markten is Salah specialist in technische analyse. Tijdens zijn Master in Finance (M.Sc.) hield hij zich bezig met kapitaalmarkttheorie en quantitatieve methoden. Naast zijn interesse in handelspsychologie, ontwikkelt Salah handelsstrategieën en indicatoren zoals de Bouhmidi bands.