BeursVandaag: Zo'n 2020 lockdown maandag dus

Het Chinese BBP Q3 China is door en wel met +4,7% op jaar- (+5,2% verwacht) en +2,7% op kwartaalbasis (+3,2% verwacht).

Het is breedgedragen herstel, zegt China, met een glansrol voor de consumenten. Op zich is het een opvallend cijfer, want die heb ik volgens mij nog nooit zoveel zien afwijken van de consensus. Het is wel het enige grote land dat dit jaar groei laat zien.

Snel over naar het Damrak. Philips heeft veel betere Q3-cijfers dan verwacht, bevestigt de outlook 2020, is voorzichtig over 2021 en verhoogt verwachtingen 2021-2025. Netjes.

Philips is de eerste van een lange lijst met namen die deze week met cijfers doorkomen. Big Tech nog niet, maar bij ons zijn er AkzoNobel, randstad, Relx, Unilever, Besi, Flow Traders, Intertrust, Signify, Sligro en Wereldhave. In het buitenland onder meer Tesla, Netflix, Boeing, Nestlé, P&G, Coca-Cola en Intel.

Zie mijn vooruitblik van gisteren met veel grafieken en cijfers, de (winst)verwachtingen worden er niet beter op (met die tweede golf en semi-lockdowns) en de AEX zit in zijwaartse modus. De o zo belangrijke rentes daarentegen neigen weer zuidwaarts en wellicht voorspelt dit niet zoveel goeds.

Of moeten we juist blij zijn met die tweede lockdown, zodat, net als in maart, weer een nieuwe generatie particulieren die zich verveelt naar de beurs komt? Dat zien we dan wel. In ieder geval is er heel weinig beursnieuws dit weekend en de koersen ogen nu rustig. Ik zie ook geen koersreacties op dat Chinese BBP.

De dollar is sterk en staat op 1,17, maar ook goud en zilver gaan goed. Dat verrast dan misschien nog een beetje.

De rentes houden ook de kaarten tegen de borst.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag en ForFarmers doet een overname:

08:05 Alibaba investeert miljarden in supermarktreus

07:46 Canadese kabelaar Cogeco wijst Altice USA weer de deur

07:31 Philips profiteert van vraag medische apparatuur tegen corona

07:20 Veevoeder ForFarmers neemt branchegenoot De Hoop over

06:25 Chinese economie groeit in derde kwartaal met 4,9 procent

18 okt Lagarde: nieuwe virusuitbraken vergroten onzekerheid economie

18 okt Cijferseizoen komt ook in Europa op stoom

18 okt Beveiliger G4S roept aandeelhouders op bod GardaWorld te negeren

17 okt Kredietbeoordelaar Moody's schaalt Britten lager in

16 okt Core Labs geeft voor 60 miljoen dollar obligaties uit

16 okt Wall Street verdeeld de dag uit

16 okt Wall Street houdt winst vast

16 okt Volkswagen-dochter Traton koopt Amerikaanse truckmaker Navistar

16 okt 'Uber zoekt partner voor Uber Elevate'

16 okt Yandex blaast overnamegesprekken Tinkoff af

16 okt Stevig herstel op Europese beurzen

Is er nog een nakomertje:

19 Oct - 08:00:00 [RTRS] - REG- BETER BED HOLDING’S WHOLESALE DIVISION DBC INTERNATIONAL SIGNS CONTRACT WITH LEADING ASIAN BEDDING COMPANY TO EXPAND INTERNATIONAL SALES

Analistenadvies luidt:

Ahold Delhaize: naar €25 van €23,90 - Morgan Stanley

ArcelorMittal: naar €18 van €14 - Deutsche Bank

Galapagos: naar Ç148 van €150 - Citigroup

Unilever: hervatten met buy en €60 - Deutsche Bank

Air France-KLM: naar €2,70 van €3,30 - Barclays

TomTom: naar €7 van €8,50 - Barclays

De agenda:

04:00 China BBP Q3 +3,2% QoQ

04:00 China industriële productie sep +5,8% YoY

08:00 Philips Q3-cijfers

13:00 Halliburton Q3-cijfers

22:00 IBM Q3-cijfers

En dan nog even dit

Wat is Jan Modaal in het Chinees?

China's economic recovery quickens as consumption returns https://t.co/WsUfnZQG4S pic.twitter.com/SYxJx9fVka — Reuters Business (@ReutersBiz) October 19, 2020

Het wil nog steeds niet vlotten...

Senate to vote this week on 'skinny' pandemic relief bill, PPP funds https://t.co/KgqPDQFgU1 pic.twitter.com/AfJhHyRDDV — Reuters Business (@ReutersBiz) October 18, 2020

Duidelijk en Britse bedrijven zijn al zo somber:

Britain tells businesses to step up plans for no-deal EU exit https://t.co/H3aBOMQhVo pic.twitter.com/duG2s6AY6s — Reuters Business (@ReutersBiz) October 19, 2020

Intussen brengt het bedrijf ook nog Ant naar de beurs:

Alibaba will invest about $3.6 billion in Chinese hypermarket operator Sun Art, raising its stake to 72% and deepening its grocery sector expansion https://t.co/tOKm1cAXAl $BABA pic.twitter.com/a0lTqR2M4l — Bloomberg Markets (@markets) October 19, 2020

Zo dus:

China’s Ant Group has struggled to realise its international ambitions, with investments faltering in the UK, India and south-east Asia https://t.co/GQjST7ZG7f — Financial Times (@FinancialTimes) October 19, 2020

U verwacht het niet...

#Europe’s second wave raises threat of double-dip recession. Economists warn rising infections and new lockdown measures could stymie recovery. Most analysts expect the ECB to react by adding an extra €500bn to its emergency bond-buying programme in Dec. https://t.co/kG0Afxj8Zk pic.twitter.com/oyAAsnFKzJ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 18, 2020

Veel cijfers deze week:

Netflix, Tesla report earnings results: What to know in the week ahead https://t.co/D3neptpxWB by @emily_mcck pic.twitter.com/1SA6xomNpC — Yahoo Finance (@YahooFinance) October 18, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.