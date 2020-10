BeursVandaag: Ja, de rust keert weer

O sole mio!

Let op uw chippers! Het aan de Nasdaq genoteerde, maar Nederlandse NXP Semiconductors verhoogt de verwachtingen. Er was zelfs After Hours koersreactie, +3,7%.

Kijk aan, nieuwe CEO Lard Friese van Aegon verplaatst zijn eerste schaakstuk. Hij offert een pion.

Er is nu verder geen hemelbestormend nieuws, de politiek laat ons even met rust en de koersen kleuren voorzichtig groen. Zei ik daar rust? Misschien dat het de volatiliteit dan een keertje behaagt om onder de onofficiële, edoch beruchte onrustgrens van 20 duikt,

Gisteren sloot de AEX al op de het laagste niveau sinds eind februari, toen de media het ineens over corona of Covid-10 gingen hebben. De index is per saldo al sinds begin juni aan het zijwaartsen en we zien het nu ook terug aan de koersen van de onderliggende aandelen.

Hoewel die nog steeds iedere dag alle kanten uitvliegen, worden de percentages steeds minder. Kan ook zo weer veranderen, maar de trend is er.

AMD wil Xilinx overnemen, IBM wil zichzelf opsplitsen, Zalando verhoogt de verwachtingen en in België doet Huwaei niet mee aan de uitrol van het 5G netwerk. En verder zijn er weer heel veel coronagevallen, zelfs in Duitsland loopt het aantal gevallen ineens weer snel op.

Dat is het wel en de koersen openen in ouderwetse vrijdagmodus, rustig aan. Aardige dag op Wall Street gisteren, de dollar is steady, maar toch liggen goud en zilver goed en Shanghai is deze week voor het eerst open.

De rentes herstellen een basispuntje na de minus drie van gisteren en kijk voor de gein eens hoe onze rente de Zwitserse nadert. Wat mij betreft geeft dit vooral aan dat er geen enkel risico meer op de euro zit en er dus ook geen rendement meer is te behalen. Zie de Griekse maar..

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:49 'Chipbedrijf AMD staat voor miljardendeal'

7:07 Productie industrie in augustus 4 procent lager

08 okt Wall Street verder omhoog door hoop steunpakket

08 okt 'Telecombedrijven België vervangen Huawei voor Nokia'

08 okt T-Mobile begint rechtszaak om aanleg netwerk KPN in wijk Den Haag

08 okt Beurzen New York verder in de lift

08 okt Webwinkel Zalando verhoogt verwachtingen voor 2020 opnieuw

08 okt Marel rondt overname Treif Maschinenbau af

08 okt Trump positief over gesprekken nieuw coronasteunpakket

08 okt Adyen gaat samenwerking aan met Columbia Sportswear Company

08 okt Positieve handelsdag op beurzen Europa

Analistenadvies luidt:

Ahold Delhaize: naar hold van buy (€25,50) - Jefferies

ASMI: naar €150 van €120 (buy) - Kepler Cheuvreux

ASML: naar €350 van €270 (hold) - Kepler Cheuvreux

ING: naar €8,50 van €8,40 - Citigroup

Aperam: naar €27,50 van €25 - Citigroup

Besi: naar byuy van hold en naar €45 van €39 - Kepler Cheuvreux

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 VK industriële productie aug +5,0% MoM

08:45 Frankrijk industriële productie aug +5,0% MoM

En dan nog even dit

Kan beter...

De gemiddelde dagproductie van de #industrie was in augustus 4,0% lager dan in augustus 2019. De daling is kleiner dan in de voorgaande vier maanden. Het producentenvertrouwen industrie verbeterde in september voor de vijfde maand op rij. Zie: https://t.co/wxfAmqtbI1 pic.twitter.com/dhfGefncoD — CBS (@statistiekcbs) October 9, 2020

En de huizenprijzen? Die stijgen:

Prijzen nieuwbouwwoningen 4 procent hoger in het tweede kwartaal van 2020. Lees er meer over op: https://t.co/LwxTdjftH0 pic.twitter.com/WVTSS0imUz — CBS (@statistiekcbs) October 9, 2020

Gisteren nabeurs:

#Zalando verhoogt zijn guidance voor 2020 na een sterk 3Q. Omzetgroei moet uitkomen tussen 20 en 22% (eerder: 15-20%), de aangepaste EBIT tussen €375 en €425m (eerder: €250 - €300m), en gross merchandise volume moet 25 à 27% stijgen (eerder: 20-25% ). 3Q cijfers op 4 november pic.twitter.com/b0B0t8hJ32 — Tom Simonts (@TSimonts) October 9, 2020

Kijk aan:

Chinese #Huawei grijpt naast deal voor de uitbouw van het 5G-netwerk van #Proximus en #Orange in België en Luxemburg. Wel mag #Ericsson de kernapparatuur leveren en #Nokia de masten met antennes. Reden ? Ah, oui, politieke druk om Chinese bedrijven te laten vallen. #TradeWar pic.twitter.com/UfBmhTJbdJ — Tom Simonts (@TSimonts) October 9, 2020

Chip-fantasie!

Advanced Micro Devices is in advanced talks to buy rival chip maker Xilinx, said people familiar with the matter, in a deal that could be valued at more than $30 billion https://t.co/tK4dsJGqnI — The Wall Street Journal (@WSJ) October 9, 2020

Einde van een tijdperk! Is Litlle Blue een mooie naam? Reuters:

IBM will list its IT infrastructure services unit, which provides technical support for 4,600 clients in 115 countries and has a backlog of $60 billion, as a separate company with a new name by the end of 2021.

IBM, the world's first big computing firm, is splitting its businesses into two public companies to focus on high-margin cloud computing. Read more https://t.co/V4Fpe57G5z $IBM pic.twitter.com/vijSqBl2d6 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 9, 2020

Of de omgekeerde route, maar de een na ander:

Nasdaq-listed Chinese firm Bilibili to do a Hong Kong secondary listing, raising up to $1.5 billion https://t.co/7vsDiQTpNe — CNBC (@CNBC) October 9, 2020

Misschien een leuke, edoch risicovolle dobbel?

U.S.-listed shares of major cannabis producers surged after Democratic vice president nominee Kamala Harris said marijuana would be decriminalized at a federal level under a Biden administration https://t.co/5gPA2aFp17 pic.twitter.com/hxSRA4t3ng — Reuters Business (@ReutersBiz) October 9, 2020

Reuters noemt geen namen:

U.S. imposes new Iran sanctions that may spook European banks https://t.co/nxAg0xpudP pic.twitter.com/pCSKPYpeHt — Reuters Business (@ReutersBiz) October 9, 2020

Krijgt dit navolging, dat is de vraag:

A French court has ruled that Google must open talks with publishers about paying to use their content, paving the way for an industry-wide deal in the country. Read more https://t.co/pgx5htsspz $GOOGL pic.twitter.com/wMKlFNcVYJ — Reuters Business (@ReutersBiz) October 9, 2020

Joh!

If we don’t get another round of fiscal stimulus until after the election, it will cause a “longer and deeper” recovery, Morgan Stanley CEO James Gorman says. “I would get it done now.” https://t.co/lMBoo5HAnT pic.twitter.com/XcdANyuvtZ — CNBC (@CNBC) October 9, 2020

Nog meer pratende hoofden:

Jim O'Neill does not expect companies to stop selling to Chinese consumers, even if western politicians say there will be consequences for the Covid outbreak. Watch top economists share predictions on the future of globalization: https://t.co/dKTvYYW2yz pic.twitter.com/pwo40k5HOI — CNBC (@CNBC) October 9, 2020

En hoe denken die 1,4 miljard Chinezen over ons? Ik heb geen idee.

Negative views about China soared to record highs in many countries, Pew survey shows https://t.co/KNO9uaOwq5 — CNBC (@CNBC) October 9, 2020

Zeg maar hodl?

The emergence of cryptocurrencies is a threat to U.S. national security, the Department of Justice said https://t.co/aEdvQ2RXId — Bloomberg Markets (@markets) October 9, 2020

Voor de nieuwsgierigen:

Dan nog dit, is dit het onderdeel dat IMC ooit vaan Goldmaan Sachs kocht?

Citadel Securities plans to buy the market-making unit of smaller rival IMC, shoring up its position as the largest floor broker on the New York Stock Exchange https://t.co/4IFfE5LXli — Bloomberg Markets (@markets) October 9, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.