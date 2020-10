TA: AEX opgelucht

quote: fred optie schreef op 6 oktober 2020 08:44:

Ik geloof Trump redelijk. De rest er om heen juist niet. Denk dat Trump geen verkeerde man is. Alleen het hele systeem is daar corrupt. Geen idee wie daar de baas is maar Trump iig niet. Ze schreeuwen maar wat daar terwijl de realiteit geheel anders is.

Ik blijf me telkens verbazen dat mensen nog zo positief over Trump kunnen zijn. Ik ben zelf een rechtse stemmer, maar hecht ook waarde aan enige mate van eerlijkheid, beleefdheid en empathie.Als je daadwerkelijk alle speeches (en Tweets) van Trump zou volgen, en je je dus niet baseerd op de zogenaamde linkse media, dan kan je toch alsnog niet anders concluderen dan dat deze man een empathieloze narcist en pathologische leugenaar is die non-stop onwaarheden of tegenstrijdigheden verkondigt en tevens elke kans aangrijpt om zoveel mogelijk onnodige beledigingen uit te delen.Totaal onwaardig voor het presidentschap. Echter, zie je overal dat de haat of weerzin tegen links zo groot is dat men Trump alles vergeeft, enige beleefdheid en respect blijkbaar de deur uit mogen en de waarheid ook geen waarde meer heeft. De wereld is er mijns inziens niet leuker op geworden de afgelopen 4 jaar.