Dik-hout-zaagt-men-planken tech

De scores weet u te vinden, het gras is vandaag minder groen op Wall Street. Vooral technologie krijgt ervan langs. Blue chips blijven beter liggen. Ik kom de nieuwtjes nu pas tegen - ze zijn niet van de daken geschreeuwd vandaag - maar dit kunnen triggers voor de sell-off zijn, of in ieder geval een rol spelen.

Of u de linkjes nou wel of niet open krijgt, u weet denk ik genoeg (en misschien ook waarom ASML er vandaag ook zo van langs kreeg). China gaat Het Zelf Doen. Zat er zeker in en moet ook wel? Huawei zou bijvoorbeeld over een paar maanden al door zijn chips heen zijn en kan geen nieuwe meer kopen in het westen.

China is planning a sweeping set of new policies to develop its domestic semiconductor industry to counter Trump https://t.co/Yzt1AFsD6m — Bloomberg Next China (@next_china) September 3, 2020

Dit heeft het sentiment zeker ook niet bevorderd, Ciena levert een kwart van haar waarde in. Dan die eeuwige vraag waar nooit een antwoord op is: is dit een daling, dip, een correctie, begin neergaande trend, bear market of zelfs krach? Dat tech hoog staat is denk ik duidelijk met zo'n dik-hout-dag.

Ciena, a key supplier of fiber-optic equipment, falls the most in 19 years after warning that major customers are trimming their tech spending https://t.co/ME21XpQoRL — Bloomberg (@business) September 3, 2020

Morgen zien we verder. September is nu echt begonnen.