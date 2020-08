BeursVandaag: Het kan even niet op

Het is gewoon afkicken. Voor het eerst in weken zijn er voorbeurs geen Q2-cijfers op het Damrak.

Niettemin is er genoeg te doen. In vogelvlucht geef ik u dan maar meteen de belangrijkste nieuwtjes. Linkjes vindt u elders in dit stuk; ik kan niet heksen.

Jefferies verlaagt Galapagos en Morgan Stanley verhoogt Aperam

Hand in hand kameraden! EssilorLuxxotica moet van de Rotterdamse rechter niet zeuren over GrandVision en HAL. De Fransen bezinnen zich nog

VS en China onderhandelen via de telefoon - per Zoom of Teams is zeker nog een brug te ver - over hun handelsdeal

Fed-voorzitter Jerome Powell gaat donderdag virtueel in Jackson Hole stevig speechen, heet het

De Golf gaat dicht, twee orkanen in aantocht

Het grootste brok van ooit John D. Rockefellers Standard Oil en ooit grootste beursbedrijf ter wereld of niet, ExxonMobil verdwijnt uit de Dow Jones!

De tweede lezing van het Duitse BBP Q2 luidt -9,7% na de fläsh estimate van -10,1%

Records weer op Wall Street. Geniet er maar van, er komen ooit ook weer tijden dat we ons niets meer bij records kunnen voorstellen...

De koersen zie er weer prima uit, zeg: het kan nog nét voordat de statistisch zo ellendige septembermaand begint, is het motto? Geintje. De dollar verzwakt iets, olie beweegt amper hoewel er twee van die joekelstormen op de Golf afkomen en dat is het wel? De Amerikaanse en Duitse rente stijgen twee basispunten.

Risk-on dus. Hier en daar niet te zuinig ook. Dat ziet u helemaal onderaan dit stuk.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met EssilorLuxottica dat nog even de kaarten tegen de borst houdt. "Niet lullen, maar overnemen", oordeelde de Rotterdamse rechter gisteren met zoveel woorden in het kort geding versus GrandVison en grootaandeelhouder HAL:

25 Aug - 07:00:31 [RTRS] - ESSILORLUXOTTICA SA ESLX.PA - ESSILORLUXOTTICA IS STUDYING JUDGMENT AND ASSESSING ITS OPTIONS, INCLUDING POSSIBILITY OF FILING AN APPEAL AGAINST JUDGMENT.

07:58 Brillenreus beraadt zich op stappen na verloren rechtszaak

07:50 Afwaardering Galapagos door onzekerheid filgotinib

07:24 Morgan Stanley voert advies Aperam op

07:09 Nog eens duizenden banen weg bij Qantas

24 aug S&P 500 en Nasdaq naar nieuwe records op Wall Street

24 aug 'Apple gaat winkels in VS langzaam heropenen'

24 aug Sterkste krimp economie Nigeria in tien jaar door crisis

24 aug Beurzen op Wall Street verder omhoog

24 aug GrandVision en HAL winnen rechtszaak van EssilorLuxottica

24 aug Positieve handelsdag op Europese beurzen

Analistenadvies luidt als volgt met weer een dikke downgrade voor... en Aperam kan wel eens vleugels krijgen?

Galapagos: verlaagd naar hold en naar €133 van €210 - Jefferies

Aperam: naar over weight van equal weight en naar €30 van €24,50 - Morgan Stanley

Besi: naar €45 van €44 - Berenberg

Signify: naar €34 van €32 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:



De agenda met interessante Duitse data, het BBP is al door op -9,7%. Let op de Ifo Gescháftsklima over augustus straks.

08:00 Duitsland BBP Q2 (herziening) -10,1% QoQ

10:00 Duitsland Ifo business klimaat aug 92,2

16:00 VS Conference Board consumentenvertrouwen aug 93,6

16:00 VS verkopen nieuwe woningen jul

En dan nog even dit

Randstad heeft alleen in de eerste ronde gebruik gemaakt van die steun, afwachten of het concern hier iets over zegt:

Een uitzendbureau dat coronasteun krijgt, kan niet van zijn klanten verlangen dat ze het volle pond betalen voor de uitzend- of payrollkrachten waar ze gebruik van maken. Dat valt af te leiden uit een rechterlijke uitspraak die onlangs is gepubliceerd.https://t.co/wc4Hywtlfs — FD Nieuws (@FD_Nieuws) August 24, 2020

ExxonMobil eruit! Verder ook Raytheon en zelfs Pfizer gaan eruit. Dit alles per 31 augsutus.

Salesforce, Amgen, Honeywell to join Dow Jones Industrial https://t.co/HsxmvQQ8mm pic.twitter.com/THbH3frOzY — Reuters Business (@ReutersBiz) August 25, 2020

Verrassend! Praten is beter dan ruzie maken:

U.S. and China hold phone call on phase one trade agreement https://t.co/SAS9UTZVLo — CNBC (@CNBC) August 25, 2020

Niet alleen in de VS trouwens:

LATEST: China Mengniu Dairy and Kirin scrap deal to buy Japanese company’s Australian beverage unit during strained relations between Sydney and Beijing https://t.co/EviP9dsvka — Bloomberg Markets (@markets) August 25, 2020

Twin Hurricane onderweg:

Oil prices mixed on storm-driven output cuts, rising COVID-19 cases https://t.co/FxmJ545sxu pic.twitter.com/1IvQrnsqCd — Reuters (@Reuters) August 25, 2020

Misschien valt er wat de halen, het wordt druk:

So, $USO saw its biggest inflow since April after it received a Wells Notice from the SEC last week!https://t.co/rpfAMTmOdz via @markets w/ @cfb_18 pic.twitter.com/eE21CJazdq — Katherine Greifeld (@kgreifeld) August 24, 2020

Of dat geldt voor dollar en rentes?

The rally in gold, which surged to an all-time high two weeks ago, is showing signs of losing steam https://t.co/S8py6dahDs — Bloomberg Markets (@markets) August 25, 2020

Welja:

5G iPhones and work-from-home trends can drive Apple shares higher, analyst says https://t.co/eWnb1Fzg61 — CNBC (@CNBC) August 25, 2020

Apart, AirBnB krijgt me daar een dreun en dan toch. Het bedrijf is dus serieus en dit is niet de zoveelste take the money and run-beursgang?

Airbnb IPO could be the 'steal of the century,' Jim Cramer says https://t.co/BuFTB9hZbQ — CNBC (@CNBC) August 25, 2020

Bevestiging:

CEOs speed up digital push and downsize offices, KPMG survey shows https://t.co/92cnhp4kLA pic.twitter.com/WHiuueFL5q — Reuters (@Reuters) August 25, 2020

Typerend voor deze markt, dit is toch veel te veel risico voor een lousy... Ik hap in ieder geval naar adem.

When investors pile into the lowest-rated (CCC) high yield bonds at a current #yield of 10.7% do they factor in a default rate of > 40% (and a recovery rate close to zero)?

ht @adam_tooze ht @SoberLook pic.twitter.com/EirFmljYb4 — jeroen blokland (@jsblokland) August 25, 2020

Het gaat helaas hard...

Wat heb je toch altijd mooie plaatjes Jeroen, dit is wel zo. Gewoon dividendrendement versus rente:

On a relative basis, the valuation of #equities is less extreme than some absolute indicators suggest. #equityriskpremium pic.twitter.com/zcP1wvPuI7 — jeroen blokland (@jsblokland) August 24, 2020

Argh! Nog eentje...

With 95% of companies reported, S&P 500 GAAP earnings are down 50% over the last year, S&P 500 Sales down 11%. $SPX pic.twitter.com/S4o33G6UxC — Charlie Bilello (@charliebilello) August 22, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.