Rabobank volgt IEX-suggestie: StockRente-uitkering

Er is zicht op verbetering van de positie van de houders van 6,5% Rabo Certificaten (de voormalige ledencertificaten). Dat is een vastrentend product waarop een uitkering (rente) wordt vergoed van 6,5% op jaarbasis: om precies te zijn 1,625 % per kwartaal. Wordt vergoed? Herstel: werd vergoed.

U, en de houders van Certificaten, weten ongetwijfeld dat de Rabo op zondagavond 29 maart 2020 als donderslag bij heldere hemel besloot de uitkering van de kwartaaluitkering (kwartaalrente) stop te zetten. Tenminste voor twee kwartalen.

IEX in Actie heeft Certificaathouders opgeroepen zich te melden, heeft brieven naar de Rabo geschreven en is begonnen met de voorbereiding van juridische actie. Dat gaat om meerdere categorieën gedupeerde beleggers:

6,5% Rabobank Certificaathouders die bij de aanschaf rente hebben meebetaald (meegekochte rente) en dat bedrag verloren zagen gaan.

6,5% Rabo Certificaathouders die de certificaten nog steeds houden en twee uitkeringstermijnen (rentetermijnen) missen.

6,5% Rabo Certificaathouders die na de mededeling van het opschorten van de kwartaal-rentebetaling hebben verkocht en een verlies op die transactie hebben gerealiseerd. In dat geval is de schade gefixeerd.

Rabobank heeft zich voortdurend verschuild achter de ECB die banken op 27 maart 2020 had aanbevolen om tot 1 oktober 2020 geen dividend uit te keren:

“De ECB heeft vrijdag 27 maart banken opgeroepen om gedurende de COVID-19 pandemie hun dividendbetalingen voorlopig stop te zetten (ECB/2020/19).”

Maar de Certificaten zijn geen aandelen en de uitkering is rente en geen dividend. En dat maakt de verdediging van Rabobank fundamenteel zwak. We schreven toen ook al dat Rabobank alternatieven had. Wij somden alternatieven op en sloten af met:

“En misschien een vleugje creativiteit: keer het dividend uit in nieuwe ledencertificaten. Ook dat kost geen cash.”

In de brief van IEX in Actie van 2 april 2020 aan Rabo-topman Wiebe Draijer vroegen we het de Rabobank direct:

“Vraag 10: Hebt u overwogen om een uitkering in de vorm van nieuwe ledencertificaten te doen”

Die weg lijkt de Rabo nu op te gaan. Rabobank schrijft erover in haar Interim Report, de halfjaarrapportage van de bank die vandaag is gepubliceerd. In het begeleidende persbericht schrijft CEO Wiebe Draijer er het volgende over:

In maart 2020 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) een aanbeveling gedaan aan banken om ten minste tot 1 oktober 2020 geen dividend uit te keren. In een aanbeveling die de ECB op 28 juli 2020 publiceerde, heeft zij aangekondigd deze periode te verlengen tot 1 januari 2021.

Rabobank houdt zich aan beide aanbevelingen en zal gedurende het gehele jaar 2020 geen uitkeringen in contanten doen op Rabobank Certificaten. De geactualiseerde aanbeveling sluit niet uit dat Rabobank een eventuele uitkering in de vorm van Rabobank Certificaten kan doen.

We onderzoeken dit zorgvuldig en met behoud van onze discretionaire bevoegdheid. We willen benadrukken dat we veel waarde blijven hechten aan onze langdurige relatie met particuliere beleggers en institutionele investeerders.

Rabobank wil dus geen kwartaalrente in contanten betalen op de Certificaten op 1 oktober 2020 (de enige kwartaaltermijn die nog valt in het kalenderjaar 2020) maar oppert expliciet de mogelijkheid om de uitkering in de vorm van 6,5% Rabo Certificaten te doen.

StockRent-uitkering

Omdat het geen dividend betreft (dan zou het stockdividend zijn), moeten we een nieuwe term introduceren: StockRent-uitkering. Het is wat gekunsteld, maar het is (mogelijk of waarschijnlijk) een positieve ontwikkeling voor de Certificaathouder.

Want als op 1 oktober 2020 de (rente)uitkering in stock plaatsvindt, dan ontvangen Certificaathouders in ieder geval een uitkering. Een uitkering in Certificaten die tenminste dezelfde waarde moet hebben als de uitkering in contanten was geweest.

De uitgekeerde (fractie van) Certificaten kan dan op de beurs worden verkocht, of worden aangehouden. Met de hoop/verwachting dat Rabobank zo snel mogelijk weer overgaat op uitkering in contanten.

Wij zullen Wiebe Draijer vandaag nog berichten dat wij graag in gesprek gaan over de StockRente-variant, de praktische invulling daarvan en over de problematiek van de twee gemiste uitkeringen. Ook die zouden gedaan of gecompenseerd kunnen worden in de vorm van 6,5% Rabo Certificaten.

Samengevat: