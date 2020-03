Rabocertificaten: doe mee aan de IEX-ledenactie

Ik voel me genoodzaakt om na jaren van afwezigheid weer eens een keer een reactie op het forum te posten.



Ten alle tijden is Rabobank volstrekt helder geweest over het feit dat ledencertificaten achtergestelde perpetuals zijn. Rabobank heeft ledencertificaat houders hier actief meerdere malen voor gewaarschuwd en actief mensen erop gewezen niet een te grote exposure naar de ledencertificaten aan te houden.



Zoals hier al eerder meerdere malen op het forum geschreven, de minimumcoupon (ja dat leest u goed: minimumcoupon) van 6,5% is er niet omdat dit product risicoloos is. Sommige mensen dachten echt de rest van de wereld "te slim" af te zijn. Waarschijnlijk zijn dat precies dezelfde mensen die ook dachten veilig 5,5% bij Icesave weg te zetten, terwijl Nederlandse banken maximaal 3-4% rente boden in die tijd. Men heeft een moedwillig risico genomen wat wellicht jaren goed heeft uitgepakt en nu wellicht (even) niet.



Rabobank is altijd zeer netjes in het oplossen van geschillen weet ik uit eigen ervaring. Mocht het blijken dat het niet wettig is wat ze gedaan hebben, dan zal Rabobank naar alle waarschijnlijkheid compensatie aanbieden.



Denkt u nu echt dan Rabobank bewust halfsoverkop besluit ledencertificaathouders te benadelen? Ik ga er vanuit dat over dit besluit en de consequenties goed nagedacht is. Ik ben eerder bang dat Rabobank zich realiseert dat de economische schok door de Corona pandemie nogal wat negatieve consequenties zou kunnen hebben voor de bank.



Voor zover ik mij het prospectus goed kan herinneren, is het Rabobank op ieder moment toegestaan de coupon over te slaan als de omstandigheden daar naar vragen.



Het moet gezegd worden dat het een uiterst twijfelachtig moment is om de coupon over te slaan - tussen einde coupon datum en betaaldatum in.



Als Rabobank de coupon niet had overgeslagen, dan had de ECB daar wel eens over kunnen vallen en dan was het probleem wellicht nog veel groter geweest.



Ik geloof absoluut niet in "mala fides" van de Rabobank kant. Gelieve alles in het juiste perspectief van de huidige situatie te bezien. Iedereen zal moeten betalen.