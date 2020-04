IEX-actie: 15 vragen aan Rabobank

Mij is zeker niet ontgaan, dat er sprake is van een oproep van de Europese Bank. Zoals al in de vragen van de IEX-redactie is aangegeven : de certificaten zijn geen aandelen. De Rabobank heeft die met een achtergesteld karakter in het leven geroepen : geef ons geld, dan krijg je een extra hoge vergoeding vanwege het hogere risico dat je loopt. En als het dan op betalen aankomt : Rabo betaalt eerst en haalt dat vervolgens weer van je bankrekening af ( op basis waarvan dat nu kan : geen idee: er is geen machtiging voor afgegeven en van een kennelijke vergissing oid was geen sprake ). Als er nu een betalingsprobleem is, dan treed je eerst met elkaar in overleg om een oplossing te vinden. Je geeft inzage in het hoe en waarom en geeft de geïnformeerde volledige verifieerbare informatie zodat die binnen een redelijke termijn daarop kan reageren. Zeker bij een eenzijdig wijzigingsbeding waarop de Rabobank zich meent te kunnen beroepen is een dergelijke gang van zaken essentieel en onontkoombaar. Van enig belang , van enig zwaarwegend belang blijkt niet, en waarom nu juist de certificaathouders geen rente krijgen, blijft onderbelicht. Zij worden gelokt met een extra hoge rente, vanwege het risico, en als het op betalen aankomt, dan komt de Rabobank zijn afspraken niet na. En de eis van rekening houden met gerechtvaardigde belangen van de certificaathouders houdt de Rabobank al helemaal geen rekening. " Wij bepalen wat er gebeurt, en daarmee basta. Enige in- of tegenspraak dulden wij niet en met redelijkheid en billijkheid hebben wij niets te maken : dat is contractueel uit handen gegeven . " zo lijkt de Rabobank gelet op haar beroep op de " volledige discretieclausule " te stellen. Zij gedraagt zich in ieder geval wel zo. Kortom : staat er nu wel zoals het er staat ? Mag de Rabobank zich op de enkele taalkundige betekenis beroepen of gelden er nog andere normen en waarden ? De Rabobank toont niet aan die andere normen en waarden ook maar enige waarde te hechten. En andersom : als iedereen die een lening heeft gesloten bij de Rabobank nu eens stopt met betalen van rente ? Wat doet de Rabobank dan ? " Afspraak is afspraak " zal zij stellen... Die regel geldt alleen als de bank er een beroep op doet jegens zijn tegenpartij, andersom lijkt dat niet op te gaan. De Rabobank wekt niet de schijn ook maar iets met nakoming van afspraken met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid op te hebben.



En als de Rabobank wordt aangesproken op een redelijke opstelling : wat is dan haar antwoord ?



Ik vrees dat we dat antwoord wel kennen : dat bepalen we zelf wel, daar mag je geen beroep op doen en moet je je niet mee bemoeien...



Inderdaad : met de IEX-redactie ben ik van mening, dat de Rabobank, mede in het licht van hetgeen ik in mijn commentaar op deze site heb vermeld, geen gehoor behoeft te geven aan de oproep van de ECB-bank. Die roept de banken immers niet op geen afspraken over betaling van rente meer na te komen. En als de ECB-bank dat al doet : die kan niet zomaar ingrijpen in contractuele verhoudingen....