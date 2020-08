BeursVandaag: Heel veel cijfers

ING verhoogt de stroppenpot naar €1,3 miljard en dan weet u het resultaat wel...

Dat is dan ook niet best, maar is niet onverwacht. Hoewel, de wisnt pakt nóg lager uit. Enfin, rente-inkomsten bleven wel op peil. De bank had al een flinke afschrijving gedaan, ofwel dit is een verloren jaar.

NN gaat net als ASR ook weer dividend betalen en aandelen inkopen. De winst krijgt een beuk, maar eigenlijk komt NN de crisis prima door.

SBM Offshore verhoogt de winstverwachting, levert een prima resultaat af en dat is uniek in deze sector:

Er is meer, Fagron heeft ook cijfers. het bedrijf heeft zowel last als voordeel van corona. ANP::

Fagron houdt momenteel wel hogere strategische voorraden aan en let vanwege de onzekerheden rondom de ziekte wat beter op de kosten. In de verslagperiode zag het bedrijf de opbrengsten met 9,1 procent aandikken tot 278,8 miljoen euro. De winst steeg naar 31,6 miljoen euro.

GrandVision en HAL! ANP:

Deurwaarders hebben deze week op twee locaties invallen gedaan bij GrandVision. Dat zeggen meerdere bronnen tegen Het Financieele Dagblad. Naar verluidt was er ook een inval bij grootaandeelhouder HAL in Rotterdam. De invallen vonden plaats in opdracht van EssilorLuxottica.

Marktbreed is het nieuws vooral dat na TikTok de VS meer Chinese apps op de korrel gaat nemen, waaronder misschien WeChat van Tencent. Bekend van Prosus. De aandelen futures zijn wisselend nu, kan nog alle kanten uit. Goud, zilver en olie stelen nu wel de show, als u als iets wil aanwijzen.

De dollar? Die daalt en heeft 1,19 in het vizier. De Amerikaanse rente ligt vlak en de Duitse opent een basispunt hoger.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en let op B&S:

07:56 Weer groot pakket aandelen B&S verhandeld

07:51 Coronacrisis zit uitzender Adecco nog steeds dwars

07:46 Verzekeraar NN gaat aandeelhouders weer belonen

07:32 Winst verzekeraar AXA keldert door coronalast

07:21 Corona heeft twee gezichten voor Fagron

07:11 ING zet ruim miljard opzij vanwege coronacrisis

06:45 Consumentenprijzen weer wat omhoog

06:29 'Invallen bij optiekketen GrandVision'

06:22 Bonus voor werknemers Ahold Delhaize

05 aug Disney blikvanger op stijgende beurs New York

05 aug Verlies voor moederbedrijf Makro door pandemie

05 aug Disney maakt goede sier op Wall Street

05 aug Transactiewaarde Euronext gestegen in juli

Analistenadvies luidt:

Ahold Delhaize: naar €25 van €22 - Barclays

Ahold Delhaize: naar €22,40 van €20,20 - Berenberg

AkzoNobel: naar €90 van €78 - HSBC

DSM: naar €140 van €125 - Deutsche Bank

Wolters Kluwer: naar €77 van €71 - Morgan Stanley

Wolters Kluwer: naar €72,50 van €70,10 - Barclays

Wolters Kluwer: naar €78 van €71,50 - Credit Suissei>

De agenda kent vooral bedrijfscijfers en Amerikaanse jobless claims. Unilever gaat ex-interimdividend:

07:00 Adecco Q2-cijfers

07:00 ING Q2-cijfers

07:00 Fagron Q2-cijfers

07:00 SBM Offshore Q2-cijfers

07:00 NN Q2-cijfers

07:00 KBC Q2-cijfers

07:00 Crédit Agricole Q2-cijfers

07:00 Siemens Q2-cijfers

07:00 BBVA Q2-cijfers

07:00 Toyota Q2-cijfers

07:00 Henkel Q2-cijfers

07:00 Lufthansa Q2-cijfers

07:00 Adidas Q2-cijfers

08:00 Hunter Douglas Q2-cijfers

08:00 Ctac Q2-cijfers

08:00 VK BoE rentebesluit unch 0,1%

08:00 Duitsland industriële orders jun 12,0%

09:00 Unilever €0,41 ex-dividend

10:00 Italië industriële productie jun -32,5% YoY

14:00 Coca-Cola European Partners Q2-cijfers

14:00 First Solar Q2-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims

22:00 Galapagos Q2-cijfers

22:00 Uber Q2-cijfers

Hé! John heeft 56,9%.

Het blijft niet bij TikTok? Tencent (-2%) wordt ook genoemd:

Over TikTok gesproken:

Facebook escalated a bruising fight with TikTok with the launch of its new short-video feature Reels, a look-alike service embedded within Instagram. Read more https://t.co/7Yv3QXIw0r $FB pic.twitter.com/YTHOq783OE — Reuters Business (@ReutersBiz) August 6, 2020

Vermogensrendementsheffing betalen, Jeff? :-)

Bezos sells Amazon stake worth $1.9 billion https://t.co/fT6OdoFz5g pic.twitter.com/352CPPriXe — Reuters Business (@ReutersBiz) August 6, 2020

Ja, dit ligt er bijna zelfs té dik bovenop:

House Democrats urge SEC to dig into Kodak transactions https://t.co/c5rgRoi5dI — CNBC (@CNBC) August 6, 2020

0% rente, nu ook in de VS:

Ja, het is echt wennen:

China's increasingly assertive behavior is a concern for the West — but it's becoming a problem for its partners, too https://t.co/xUbEBytzno — Bloomberg (@business) August 6, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.