TA: Haperende highs

Ach Tosti joh. Maak je je nog geen zorgen zolang de koersen omhoog gaan?

Maar je hebt toch wel steun he, of staat de weerstand je weer in de weg?

Kop der veur en schouders der onder! Of anders bel je fibonacci even.

Ga toch lekker slapen en, oh ja, morgen hopelijk gezonder weer op.

Wat een geneuzel weer van deze man!