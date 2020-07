En de AEX? Die yieldt gewoon door

De banken moeten waarschijnlijk van de ECB hun dividend nog even voor zich houden, meent FD. Dat de financials, want verzekeraars zitten in hetzelfde schuitje, geen dividend mogen betalen, is goed zichtbaar aan het dividendrendement van de AEX. Royal Dutch Shell heeft zich hierin ook niet onbetuigd gelaten.

Deze grafiek laat ik u iedere week zien en iedere keer merk ik op dat de AEX duurder is dan tijdens de beruchte dotcom zomer 2000, toen de AEX all time high 703,18 neerzette. Er is wel een groot verschil. Nu hebben de AEX bedrijven buiten hun schuld om een enorme omzet- en winstdip door de coronamaatregelen.

In de zomer van 2000 ging de consensus uit van omzetten en winsten... die er nooit zijn gekomen. Er zat toen echt veel gebakken lucht in de koersen - dertig keer de winst voor verzekeraars betalen bijvoorbeeld, ze doen nu nog geen tien - die nu vooral vooruitlopen omzet-, winst én dividendherstel. Dat moet er dan wel komen.

In ieder geval doet de AEX nu rond 2,7% dividend. Dat is sinds het klappen van de dotcom bubbel niet meer zo laag geweest. In de zomer van 2000 yielde de AEX onder 2%, maar daar lette toen niemand meer op. Ik ken iemand die toen een dividendfonds begon. Hij werd uitgelachen. Nu zit zijn fonds al jáááren dicht.

Want u kan ook anders naar dit plaatje kijken: goede tijden, slechte tijden, bull markets, bear markets, bull runs en krachs: de AEX yieldt altijd een paar procent.