BeursVandaag: Ogenschijnlijke kalmte

Rustige beursstart vandaag, paar gekke fratsen maar en weer veel cijfers.

Aegon, zowat het goedkoopste aandeel van het Damrak, is door, met inderdaad slechte cijfers door coronavirus en vooral VS rente, goede ratio's (mede dankzij intrekken dividend) en onderliggend betere prestaties in Nederland. De verzekeraar trekt wel de 10% outlook in.

ArcelorMittal prijst de nieuwe stukken in. Aandeel is tegen omgerekend €8,58, een stuivertje minder dan de slotkoers gisteren.

De eerste gekke frats, dan was er nog iets met bitcoin halving. En weer doubling, zo te zien. Of zoiets. Hier uitleg.

Azië worstelt met een nieuw golfje coronabesmettingen, hier de laatste feiten en cijfers. De beurs start rustig na ook al een kalme sessie op Wall Street. Dollar, olie en bitcoin zijn zowat de enige die nog iets bewegen. De Amerikaanse rente doet min drie basispunten en de Duitse stijgt twee. En ziet, de VIX onder 30.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

Analistenadvies luidt:

DSM: naar €102 van €95 - Morgan Stanley

Wolters Kluwer: naar €71 van €74 - Morgan Stanley

AMG: naar €25 van €35 - Citigroup

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent veel cijfers en Chinese en VS inflatie:

03:30 China inflatie CPI apr 3,3% YoY (3,7% verwacht)

03:30 China inflatie PPI apr -3,1%YoY (-2,6%)

08:00 Aegon Q1-cijfers

08:00 Agfa Gevaert Q1-cijfers

08:00 Allianz Q1-cijfers

08:00 Lufthansa Q1-cijfers

08:00 Deutsche Post Q1-cijfers

08:00 Thyssenkrupp Q1-cijfers

08:00 Vodafone Q1-cijfers

09:00 Orange Belgium notering ex-dividend

09:00 Vastned Retail Belgium notering ex-dividend

14:30 VS inflatie CPI apr -0,2% MoM

En dan nog even dit

Eerst maar even over die bitcoin halving:

WATCH: There are likely to be winners and losers from #bitcoin's 'halving'. Here's what you need to know pic.twitter.com/ddhNStLow8 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 12, 2020

Don't fight the Fed:

Fed says it will begin purchasing corporate-debt ETFs on Tuesday https://t.co/3zt5QcoTou — Bloomberg Markets (@markets) May 12, 2020

Als dit cijfer maar niet explodeert...

Het aantal failliet verklaarde #bedrijven is in april met 75 gestegen. Lees er meer over op: https://t.co/2I0b0o5PYT #faillissementen pic.twitter.com/C4OHnyvTk0 — CBS (@statistiekcbs) May 12, 2020

Be careful out there:

Some countries in Asia are experiencing a resurgence in coronavirus cases https://t.co/1ow2GrE2vI — CNBC (@CNBC) May 12, 2020

Ah:

China is stepping up purchases of soybeans from the U.S. as the Asian nation seeks to meet its pledges under the trade deal https://t.co/dGOvhqQaNI — Bloomberg Markets (@markets) May 12, 2020

Over die inflatie:

JUST IN: China’s factory deflation deepened in April and consumer price gains slowed, signaling ongoing weakness in the world’s second-largest economy https://t.co/yyYqQWlrQI — Bloomberg Markets (@markets) May 12, 2020

De volgende gekke frats? The lone gunman en zijn eenzame strijd tegen onrecht, het zou een Lucky Luke kunnen zijn:

Tesla Chief Executive Elon Musk says production resuming at the automaker’s sole U.S. vehicle factory in California, defying an order to stay closed https://t.co/A5UE8jgqnp by @TinaBellon $TSLA pic.twitter.com/y1WBtwlTzj — Reuters Business (@ReutersBiz) May 12, 2020

Terwijl intussen de autoverkopen...

US Total Vehicle Sales hit their lowest level ever in April w/ data going back to 1976, breaking below prior recession lows in February 2009 and December 1981. pic.twitter.com/UgI3n8Axka — Charlie Bilello (@charliebilello) May 12, 2020

Meevallende tegenvaller, zoiets?

Toyota forecasts 20% drop in revenue from the coronavirus but expects operations to remain profitable https://t.co/OXnJSLVyLD — The Wall Street Journal (@WSJ) May 12, 2020

Oef:

Shale pioneer Chesapeake considers bankruptcy filing after oil rout https://t.co/shjoXnwbWj pic.twitter.com/PLtz0IkEQ7 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 11, 2020

Anderen floreren juist:

PayPal raises $4 billion in debt deal as business soars during pandemic https://t.co/pJQ0i0lNLH — MarketWatch (@MarketWatch) May 12, 2020

Inderdaad:

“One of the reasons I do feel comfortable with us spending all this money is because interest rates are very low,” Treasury Sec. Mnuchin said about relief spending. “We’re taking advantage of long term rates.” https://t.co/UIR9BkDXjS pic.twitter.com/xvGmhGkLN1 — CNBC (@CNBC) May 12, 2020

Nederland leent zelfs gratis:

DTC-veilingresultaten van vandaag: €1,49 mld in de Sep2020 (-0,50% rendement), €2,00 mld in de nieuwe Feb2021 (-0,515% rendement) en €1,50

mld in de April2021 (-0,51% rendement) — Dutch State Treasury (@DSTA_nl) May 11, 2020

