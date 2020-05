Shell uit de gratie bij beursexperts

April doet wat hij wil, zo blijkt maar weer. Terwijl bijna tweederde van de deelnemers aan de vorige maandelijkse beursenquête van strategist Corné van Zeijl Actiam had verwacht dat de AEX-index zou dalen, bleek april juist een bijzonder goede maand. De AEX steeg met ruim 6%. Over de komende maand zijn de experts iets minder somber, al blijft het aantal pessimisten nog wel in de meerderheid.

De sterke stijging van de AEX-index over april verbleekt overigens bij de S&P 500, merkt Van Zeijl op. "Die ging met maar liefst 12,7% omhoog. Daarmee kwam de stijging van de Amerikaanse index in april 2020 op plaats nummer 3 van de afgelopen vijftig jaar! Voor de AEX kwam april 2020 op de 60ste plaats. Nogal een verschil."

Sell in May?

Ondanks het beursherstel blijven de beursexperts voor de meimaand aan de sombere kant. 55% van hen verwacht een daling. Dat is weliswaar beter dan in april, toen 65% uitging van een neergaande beurs, maar nog altijd een aanzienlijk percentage.

Het percentage optimisten bleef ongeveer gelijk. Veel beleggingsprofessionals merkten op dat ze de sterke stijging niet bij de huidige economische verwachtingen vinden passen. "Het IMF voorspelt niet voor niets dat we de zwaarste recessie sinds de depressie van de jaren dertig gaan meemaken", schrijft Van Zeijl in een toelichting op de resultaten.

Dit leverde het volgende beeld op:

18,8% is optimistisch

26,6% is neutraal

54,7% is pessimistisch

Saldo: -35,9%

Verwachtingen langere termijn nog steeds somber

Vorige maand waren de verwachtingen voor de komende zes maanden optimistisch, terwijl de kortetermijnvooruitzichten juist extreem somber waren. Voor de maand mei lopen deze twee indicatoren weer in lijn met elkaar. Precies 50% verwacht dat aandelenkoersen gaan dalen, tegen slechts 37% bij de vorige enquête. "Het is duidelijk dat de experts ervan uitgaan dat de economische impact van het virus nog niet volledig in de koersen zit verwerkt", stelt Van Zeijl.

Dit zijn de verwachtingen voor de langere termijn:

26,6% is optimistisch

23,4% is neutraal

50,0% is pessimistisch

Saldo: -23,4%

Speciale vraag coronavirus

Omdat de economische effecten van de coronapandemie en de lockdown het beurssentiment blijven domineren, ging de speciale vraag over Covid-19 op herhaling:

Het nieuwe coronavirus…

… zit nog niet genoeg in de huidige aandelen koersen verwerkt

… zit nu genoeg in de koersen verwerkt

… is overdreven in de huidige koersen ingeprijsd

Omdat deze vraag ook de voorgaande maanden werd gesteld, kan Van Zeijl analyseren of de visie wordt bijgesteld. En wat blijkt? Het percentage experts dat denkt dat het virus nu overdreven in de koersen is verwerkt, is inmiddels tot een minimum gezakt. Slechts 3% van de ondervraagden is die mening toegedaan.





Aandelenkeuzes april

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete ondernemingen van de beursexperts: de toppers en floppers.

Nemen we de uitslag van de vorige enquête onder de loep, dan valt op dat de performance van het rijtje getipte aandelen per saldo wat tegenviel. Dat kwam vooral door Shell, dat vorige maand in de top 3 van de toppers was gezet. Dit indexzwaargewicht zag de beurswaarde aan het eind van de maand met 10% dalen vanwege de dividendverlaging.

"Dat was een flinke schok en erg jammer voor de performance", zegt Van Zeijl. "Want met keuzes als Adyen en Galapagos deden de topaandelen het erg goed."

De keuzes voor de flopaandelen lieten ook wat te wensen over. Alleen ABN Amro bleek, gelet op de koersdaling van 6,5%, een goede keuze.

Toppers april Rendement Floppers april Rendement Ahold Delhaize +4,1% Randstad +13,9% Galapagos +11,3% ASML +11,6% Royal Dutch Shell -5,0% ABN Amro -6,5% Adyen +16,9% ArcelorMittal +15,5% Unilever +1,7% Saldo +5,8% Saldo +8,6%



Keuzes mei

Dan de keuzes voor mei. Shell is na de daling in april direct in het verdomhoekje terechtgekomen. Vele maanden prijkte dit aandeel op de lijst met favoriete aandelen, maar dat een van de weinige dividendaristocraten van ons land voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog het mes zette in het dividend, zorgde voor zoveel teleurstelling dat het aandeel direct is verbannen naar het rechterrijtje.

ASML - vroeger een all time favoriet - staat net als vorige maand weer bij de floppers, net als ArcelorMittal. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco sluit de rij.

Ahold Delhaize daarentegen blijft favoriet. Ook over Unilever en Adyen zijn veel professionals positief gestemd. Deze bedrijven zullen volgens hen het minst worden geraakt door de coronacrisis, zo blijkt uit de commentaren. "En dat maakt ze geliefd", concludeert Van Zeijl.

Toppers mei Saldo* Floppers mei Saldo Ahold Delhaize +7 ArcelorMittal -9 Unilever +4 Royal Dutch Shell -5 ING +4 ASML -5 Adyen +3 Unibail-Rodamco -3

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.