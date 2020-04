IEX in Actie: Onbevredigend antwoord Rabobank

Het besluit van de Rabobank om de vergoeding op de Rabobank Certificaten (ofwel ledencertificaten) stop te zetten (tenminste tot 1 oktober 2020) sloeg bij beleggend Nederland in als een bom.

De vertrouwde, coöperatieve Rabobank, een bank met sterke wortels in de agrarische sector, besloot om geen vergoeding (lees: rente) te betalen op de certificaten.

Bedenk daarbij dat veel Raboklanten (sinds de creatie van die certificaten) in dat product beleggen, vaak op aanbeveling van hun lokale Rabobank-adviseur en met het oogmerk een rendement op hun bijeengespaarde vermogen te maken.

Natuurlijk kun je met gemak stellen dat er aan de ledencertificaten risico’s kleven. Als het slecht gaat met de economie en de Rabobank draait verlies dan is er geen geld voor een vergoeding. En dat is ook het risico dat beleggers die wel in de ledencertificaten hebben belegd hebben ingeschat. Zij dachten dat hun Rabobank er goed voor stond: goed winstgevend, een sterke balans, betere solvabiliteitsratio’s dan de meeste andere Europese banken.

Antwoord ontvangen en genalyseerd

De beslissing van de Rabobank – naar eigen zeggen in reactie op de oproep van de ECB aan banken om geen dividend uit te betalen – leidde tot veel onbegrip. IEX in Actie komt voor de belangen van die certificaathouders op. Op 8 april konden we melden dat het aantal van 3500 certificaathouders was overtroffen. Inmiddels naderen we de 4500.

IEX in Actie stuurde een brief met 15 vragen naar Wiebe Draijer, topman van de Rabobank. Inmiddels hebben we de antwoordbrief ontvangen én geanalyseerd. De samenvatting: de antwoorden zijn nogal onbevredigend. De brief zit vol herhalingen – Rabobank verschuilt zich achter de aanbeveling van de ECB om geen dividend uit te keren – en lijkt door juristen te zijn gepolijst. Geen woord teveel. Eigenlijk woorden te weinig.

Wat verder opvalt:

De ECB-aanbeveling adviseert om geen dividend uit te keren en schrijft in de toelichting dat het, omdat banken diverse rechtsvormen hebben, gaat om uitkeringen die onderhevig zijn aan goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Rabobank geeft een geheel eigen interpretatie daaraan voor coöperatieve banken, die niet overeenkomt met de ECB-aanbeveling. Goedkoop juridisch pleisterwerk.

Om de vraag of Rabobank een specifieke instructie heeft gehad van de ECB draait de bank heen, maar wij menen in het antwoord te kunnen lezen dat er geen specifieke instructie is gegeven. Rabobank hoefde dit dus niet te doen.

Wel duidelijk is het antwoord over de besluitvorming. Die gebeurde na het optreden van Draijer in Buitenhof, na consultatie van de Raad van Commissarissen en zonder overleg met collegabanken ING en ABN Amro.

Rabobank heeft niet overwogen om de vergoeding in ledencertificaten uit te keren, waarmee houders van ledencertificaten beter zouden zijn behandeld en in welk geval de cash van de vergoeding ook ter beschikking van de Rabobank was gebleven. Niet overwogen betekent dat men het alsnog kán overwegen.

Verder verschuilt de Rabobank zich achter de discretionaire bevoegdheid van het bestuur om de vergoeding al dan niet uit te keren. Geen onverwachte verdedigingslinie, waarop het nodige valt af te dingen.

Op 30 juni is vooralsnog de vergadering van houders van Rabobank Certificaten gepland. Het hangt van de Corona-maatregelen of en in welke opzet die vergadering plaats zal vinden. Wij hopen dat vele houders van ledencertificaten daar naartoe zullen gaan of hun volmacht geven aan IEX in Actie.

Juridisch trucje

De antwoorden zijn onbevredigend. Herhalingen en het innemen van twijfelachtige juridische stellingen overtuigen ons niet. Het meest opvallende is de afzender: Investor Relations en Rating Agencies. Dat is bijzonder als je namens zoveel gedupeerde beleggers/spaarders een brief naar de voorzitter van de Raad van Bestuur stuurt.

Andersom: we weten van een aantal certificaathouders dat zij een directe email naar Draijer hebben gestuurd en direct van hem antwoord hebben gekregen. Mogelijk is ook dit een juridisch trucje: een antwoordenbrief van Investor Relations en Rating Agencies heeft juridisch vast minder status.

IEX in Actie gaat door en we roepen u (en uw collega-ledencertificaathouders) op u bij ons aan te sluiten. Samen kunnen we een sterkere vuist maken.

